Заварухин о 3:1 с «Динамо»: «Автомобилист» вышел заряженным, ребята бились в каждом моменте»

Главный тренер « » подвел итоги матча с московским « » (3:1).

«Вторая игра с Динамо за эту неделю, знали, что мобильная команда, в начале они хорошо двигались. 27 силовых, 21 блокшот — это здорово. Концовка нервная, неоправданные удаления, но спасибо ребятам, что выполнили установку.

Выиграли у «Динамо» впервые с 2018? Команда вышла заряженной с начала, ребята бились в каждом моменте, были драки и много борьбы», – сказал .