Заварухин о 3:1 с «Динамо»: «Автомобилист» вышел заряженным, ребята бились в каждом моменте»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Динамо Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги матча с московским «Динамо» (3:1).

«Вторая игра с Динамо за эту неделю, знали, что мобильная команда, в начале они хорошо двигались. 27 силовых, 21 блокшот — это здорово. Концовка нервная, неоправданные удаления, но спасибо ребятам, что выполнили установку.

Выиграли у «Динамо» впервые с 2018? Команда вышла заряженной с начала, ребята бились в каждом моменте, были драки и много борьбы», – сказал Николай Заварухин.

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1 комментарий

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fregat96
Будем надеяться, что не случайность как с ЦСКА.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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