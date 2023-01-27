Кудашов о поражении от «Авангарда»: «Пара ляпов, связанных с нашей молодостью, позволили забить два гола. Нормальная игра»

Теги Авангард Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался после матча против «Авангарда» (2:3 ОТ). 

– Игра понравилась, хорошая. Пара ляпов, связанных с нашей молодостью, позволили сопернику забить два гола. Нормальная игра. Идем дальше.

– После шайбы в меньшинстве показалось, что «Авангард» растерян, а «Динамо» полностью ведет игру. Затем случились эти тринадцать секунд и две заброшенные шайбы. Как можно это объяснить?

– Это молодость. У нас была такая тема на собрании. У нас было подобное в Екатеринбурге. Мы обсуждали с ребятами, как нужно играть. Многие из них играют первый год – для многих это в новинку: соперник, стадион, уровень. Они учатся, плохо, но учатся, скажем так.

– «Динамо» плохо выходило из-под прессинга в третьем периоде. Это было связано с тем, что торопились начать атаку, проигрывая в счете?

– Это надо более детально разбирать. Какой был прессинг, что там было, как там было. Если бы нас постоянно накрывали, то мы бы очень долго здесь сидели, разбирали, обсуждали. Соперник правильно играл, мы где-то неправильно играли.

– Можно сказать, что команде пригодилось бы еще более опытные игроки?

– Цель команды – развитие. Задача стоит выигрывать, но от своей цели не отходим. Посмотрите, сколько у нас своих воспитанников играет и на каких ролях. Буду по фамилиям называть, первый гол – это Новиков, парень 2003 года рождения. Назовите мне хоть одну фамилию, кто бы играл в лиге постоянно и такое количество времени?

Естественно, молодежь должна насовершать этих ошибок, пройти все эти вещи. Только потом она сможет играть нормально и не бояться их совершать, сделать выводы и научиться. Второй гол, там то же самое: двадцатилетние пацаны натворили не того немного.

– Как впечатления от новой арены?

– Мне она понравилась. Здесь, можно сказать, отличная не только арена, но и условия, которые созданы для команды «Авангард», ее оснащение. Нам бы тоже так хотелось, – сказал главный тренер «Динамо».

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5 комментариев

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Виталий Макеев
ДУМАЮ С ВЫЕЗДА НЕ ОДНОГО ОЧКА НЕ ПРИВЕЗЕМ. КОГДА В КОМАНДЕ НЕТ ЛИДЕРОВ ПЛОХО. НЕ ТОЛЬКО ЛИДЕРОВ, НО И МАСТЕРЮГ. МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬЮ А ДЯДЬКИ ОПЫТНЫЕ НУЖНЫ. НЕ ПОНЯТНО НА КОГО НАДЕЕТЬСЯ КАДАШОВ? НА О ДЕЙЛА? НЕ ФАКТ, ЧТО ОН ПОТЯНЕТ КОМАНДУ. ДА И НЕ ПОЛУЧИТСЯ КАК В ТОМ ГОДУ, ПЕРЕД ПЛЕЙ ОФФ НЕ СВАЛИТ? А ТАК ДУМАЮ ТЯЖКО БУДЕТ ДИНАМО. ИГРАЛИ ВРОДЕ НЕ ЧЕГО, НО С ТАКОЙ ИГРОЙ В ПЛЕЙ ОФФ, ОТПУСК БУДЕТ БЫСТРЫМ. ДА И ВОРОТЧИКИ НАПОМИНАЮТ БОЧАРОВА, ТО ТАЩАТ КОМАНДУ, ТО НЕТ.
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Ыжык
Ответ Позитивный
Кудашову респект однозначно и команде в целом! Хлопал Кудашов судьям, в овере было удаление перед голом…. Комментарии бредовые…. Перспективы на ПО очевидны.. И они лучше чем сВойновым , Шипачевым и Галиевым..
Удаление просто потому что охкашник упал? Вы там со своим адмиресурсом не обнаглели?
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Позитивный
Кудашову респект однозначно и команде в целом! Хлопал Кудашов судьям, в овере было удаление перед голом…. Комментарии бредовые…. Перспективы на ПО очевидны.. И они лучше чем сВойновым , Шипачевым и Галиевым..
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Дмитрий Иванов
Кроме ответа про молодость и отсутствие опыта у тебя есть что сказать???!!!….в первом раунде если одну игру зацепят и это будет максимум!!!….следующий сезон этот Кудашов будет говорить что молодежь должна доказывать на площадке!…..а в итоге этот тренеришка день прошёл и славу богу!!!….отсутвие игровой модели просто напрочь отсутствует!!!…..максимум 1 раунд плей-офф!!!…..
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Олег Булин
Кому хлопал Кудашов,динамовцу,который не вовремя упал,после чего нам забили третий гол,или судье,который не увидел,как толкнули этого динамовца?
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