Кравец о матче с «Динамо»: «Показали, что у «Авангарда» есть характер. Не опустили крылья, боролись до конца. Надеюсь, эта победа нас вдохновит»

прокомментировал победу в матче против « » (3:2 ОТ).

«Давили на нас три поражения. Но больше давило, что и игра была невнятная, не та, которую ждем от своих ребят. Сегодня все четыре звена показали, что у нас есть характер. Да, в большинстве пропустили гол, но не опустили крылья, боролись до конца, быстро забили ответные голы.

Надеюсь, что эта победа нас вдохновит. Впереди тяжелая поездка. Конечно, очень важные два очка в психологическом плане.

Была ли у «Авангарда» растерянность после пропущенного в большинстве гола? Мы играли в чужой зоне, больше атаковали, зарабатывали удаления. В этих удалениях не сыграли так, как бы хотелось. Пропустив гол, ребята на скамейке еще больше сплотились и еще больше заставили друг друга верить и работать. Были слова, что они нам забили, но мы им обратно сейчас забьем – так и получилось.

Сыграли очень здорово. Простые моменты – просто бросок, игрок бежит на ворота и добивает. Так и нужно, так и достаются эти голы. Растерянности не было. Но у меня, честно говоря, был осадок, что опять что-то не получается, что-то не то. Но приходится себя перемалывать, заставлять верить и всех остальных, двигаться к победе», – сказал главный тренер « ».