Харчук назначен гендиректором московского «Динамо» – он трижды работал в клубе ранее. Задача – увеличение эффективности менеджмента

Теги КХЛ Динамо Хоккей

Анатолий Харчук утвержден в должности генерального директора московского «Динамо».

С 2004 по 2006 год Харчук занимал должность президента «Динамо». Также дважды работал в клубе на посту заместителя генерального директора.

«Общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед генеральным директором задачи по продолжению развития структурной работы клуба, повышению популярности бренда ХК «Динамо» Москва и увеличению эффективности менеджмента московского «Динамо», – сообщается на сайте клуба.

«По итогам заседания собрания учредителей было принято решение о назначении на должность генерального директора клуба Анатолия Георгиевича Харчука. Для нашего клуба, да и хоккея в целом – это имя известное. Мы желаем успехов в работе и реализации поставленных задач.

Впереди самая интересная часть сезона. Регулярный чемпионат подходит к концу и все наши мысли направлены на создание условий для успешного выступления команды в играх на вылет. Надеемся, что нам удастся порадовать наших болельщиков!» – сказал председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.

3 комментария

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Вячеслав11
Очередной п.
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Капитан.
Такая тема и без внимания осталась
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Матросов
Круговорот динамо: Харчук-Головков-Сафронов-банкротство-Харчук-и т.д.
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