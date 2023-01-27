Андрей Шестаков: «Нет сомнений, что СКА займет первое место и в конференции, и в общем зачете. Думаю, в финале Запада команда будет спорить с ЦСКА»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Андрей Шестаков считает, что СКА сыграет с ЦСКА в финале Западной конференции.

«СКА еще не гарантировал себе победу в регулярном чемпионате, но у меня нет сомнений, что команда займет первое место и в Западной конференции, и в общем зачете КХЛ.

На второе место на Западе главный претендент ЦСКА, но ему еще предстоит побороться с соседями по турнирной таблице – ярославским «Локомотивом», московским «Динамо», нижегородским «Торпедо».

Думаю, что в финале конференции будут спорить СКА и ЦСКА. Поэтому сейчас уже начался период, когда команды не раскрывают своих секретов, наигранных комбинаций, берегут эти заготовки для плей-офф, – сказал комментатор.

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6 комментариев

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Болельщик МГ
Ответ Stanley Cup
Преимущество своего льда во всех стадиях плей-офф
И что дальше? В современном хоккее это никакой роли не играет абсолютно
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Александр Селютин
Ответ Stanley Cup
Преимущество своего льда во всех стадиях плей-офф
Сомнений нет. Всё было проплачено в начале сезона.
0
0
0
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Rialto
Ответ Болельщик МГ
А что даёт первое место в регулярном чемпионате ?
Финопонты про систему и воспитанников
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rialto
И вылетит в первом раунде
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stanley Cup
Ответ Болельщик МГ
А что даёт первое место в регулярном чемпионате ?
Преимущество своего льда во всех стадиях плей-офф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Болельщик МГ
А что даёт первое место в регулярном чемпионате ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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