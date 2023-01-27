Андрей Шестаков: «Нет сомнений, что СКА займет первое место и в конференции, и в общем зачете. Думаю, в финале Запада команда будет спорить с ЦСКА»

Андрей Шестаков считает, что СКА сыграет с ЦСКА в финале Западной конференции.

«СКА еще не гарантировал себе победу в регулярном чемпионате, но у меня нет сомнений, что команда займет первое место и в Западной конференции, и в общем зачете .

На второе место на Западе главный претендент , но ему еще предстоит побороться с соседями по турнирной таблице – ярославским «Локомотивом», московским «Динамо», нижегородским «Торпедо».

Думаю, что в финале конференции будут спорить СКА и ЦСКА. Поэтому сейчас уже начался период, когда команды не раскрывают своих секретов, наигранных комбинаций, берегут эти заготовки для плей-офф, – сказал комментатор.