Александр Никишин: «Не могу сравнивать себя с Фетисовым и Кольцовым, Кирилл строил игру команды. Хотелось быть атакующим защитником в глубине души»

заявил, что не может сравнивать себя с и .

Хоккеист СКА ранее побил клубный рекорд среди защитников, набрав 43-е очко в регулярном чемпионате.

– Вы уже набрали 45 очков, близки рекорды для российских защитников в КХЛ (Кирилл Кольцов – 48 очков) и чемпионатах страны (Вячеслав Фетисов – 49 очков).

– Конечно, приятно набирать очки, особенно в этом сезоне и новой команде. Только рад, это мотивирует на большее.

О рекордах не думал, приятно, что побил клубный – это уже большое достижение. Стараюсь не останавливаться и надеюсь, что партнеры будут забивать больше с моих передач.

– Побить клубный рекорд , который сейчас работает в тренерском штабе – это что-то особенное?

– Приятно было, когда такой человек с именем по спине похлопал и сказал, что я молодец.

– Как с ним происходит работа по сезону?

– Подсказывает моментами. В сезоне у нас больше тактического разбора у всей команды, но когда делимся по амплуа, то уже больше индивидуальных подсказок.

– Пришло ли осознание, что этот рекорд – все-таки достаточно серьезное достижение?

– Пока еще идет сезон. Задач на индивидуальные призы как таковых не было, а все мысли только о командных целях и о больших задачах. Еще не осознал, может попозже.

– Ощущал ли себя до этого сезона атакующим защитником?

– В глубине души хотелось быть атакующим защитником. Со стороны виднее, какой я.

Сейчас впереди рекорды великих людей. За Кольцовым следил, когда маленьким был. Он строил игру команды, но не могу себя сравнивать себя с ним и Фетисовым, – сказал защитник СКА.