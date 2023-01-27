Ротенберг о Дне снятия блокады Ленинграда: «900 блокадных дней оставили след в сердце каждого человека, родившегося в городе. С детских лет чтим героев, которые его защищали»
Роман Ротенберг высказался о Дне снятия блокады Ленинграда.
«Сегодня один из самых важных дней для нашего любимого города – Ленинградский день победы!
Ровно 79 лет назад – 27 января 1944 года – Ленинград салютовал своим защитникам, которые перешли в наступление, разгромили фашистские войска и полностью освободили город от осады.
900 блокадных дней оставили след в сердце каждого человека, родившегося в Ленинграде-Петербурге. Мы с детских лет чтим героев, которые защищали блокадный город: сражались на фронте, трудились на заводах, в невероятно сложных условиях поддерживали жизнь на ленинградских улицах.
Жители блокадного Ленинграда всегда самые почетные гости на трибунах Ледового. Ради них мы играем с особым настроем.
Спасибо вам, защитники и жители блокадного Ленинграда! Мы всегда будем помнить ваш подвиг и гордиться вами!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.
Интересно только,что за русофобы-биндерафцы придумали термин "недоблокадники" чтобы не выплачивать нищенскую прибавку в 3000 рублей пережившим эту трагедию.
Это ведь точно не гиперпатриоты из ЕР были.
Такого в истории ещё не было.
Просто вспомните о ВЕЛИКОМ ГОРОДЕ!