Ротенберг о Дне снятия блокады Ленинграда: «900 блокадных дней оставили след в сердце каждого человека, родившегося в городе. С детских лет чтим героев, которые его защищали»

Роман Ротенберг высказался о Дне снятия блокады Ленинграда.

«Сегодня один из самых важных дней для нашего любимого города – Ленинградский день победы!

Ровно 79 лет назад – 27 января 1944 года – Ленинград салютовал своим защитникам, которые перешли в наступление, разгромили фашистские войска и полностью освободили город от осады.

900 блокадных дней оставили след в сердце каждого человека, родившегося в Ленинграде-Петербурге. Мы с детских лет чтим героев, которые защищали блокадный город: сражались на фронте, трудились на заводах, в невероятно сложных условиях поддерживали жизнь на ленинградских улицах.

Жители блокадного Ленинграда всегда самые почетные гости на трибунах Ледового. Ради них мы играем с особым настроем.

Спасибо вам, защитники и жители блокадного Ленинграда! Мы всегда будем помнить ваш подвиг и гордиться вами!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.