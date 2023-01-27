Ротенберг о Дне снятия блокады Ленинграда: «900 блокадных дней оставили след в сердце каждого человека, родившегося в городе. С детских лет чтим героев, которые его защищали»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о Дне снятия блокады Ленинграда.

«Сегодня один из самых важных дней для нашего любимого города – Ленинградский день победы!

Ровно 79 лет назад – 27 января 1944 года – Ленинград салютовал своим защитникам, которые перешли в наступление, разгромили фашистские войска и полностью освободили город от осады.

900 блокадных дней оставили след в сердце каждого человека, родившегося в Ленинграде-Петербурге. Мы с детских лет чтим героев, которые защищали блокадный город: сражались на фронте, трудились на заводах, в невероятно сложных условиях поддерживали жизнь на ленинградских улицах.

Жители блокадного Ленинграда всегда самые почетные гости на трибунах Ледового. Ради них мы играем с особым настроем.

Спасибо вам, защитники и жители блокадного Ленинграда! Мы всегда будем помнить ваш подвиг и гордиться вами!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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13 комментариев

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Eduard Rastryopin
Ну да,чтите с детства.
Интересно только,что за русофобы-биндерафцы придумали термин "недоблокадники" чтобы не выплачивать нищенскую прибавку в 3000 рублей пережившим эту трагедию.
Это ведь точно не гиперпатриоты из ЕР были.
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Shuba Jr.
Ответ Санитар-волк
А как вы относитись к нападению сссрии на Финляндию?
А как можно относиться к тому, чего не было? Такой страны, как сссрия никогда не существовало. Так как на это реагировать? Тебе бы в клинику
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Иван_Флягин
900 дней блокады собственного города.
Такого в истории ещё не было.
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Stucker
Ответ йозе марино
Интересно, он читает вот это всё про себя?)
Я на сто процентов убежден, что он считает, что негатив про него пишут боты, проплаченные западом. Эти клоуны мыслят именно такими категориями.
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Тихий летун
Господи, заткнитесь Вы со своими комментариями.
Просто вспомните о ВЕЛИКОМ ГОРОДЕ!
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Shibosan
Какие же мерзкие лицемерные негодяи.
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Санитар-волк
Ответ персики
Комментарий удален
А как вы относитись к нападению сссрии на Финляндию?
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йозе марино
Интересно, он читает вот это всё про себя?)
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Ryan T.
Ой популист. Хайпожор Ромочка.
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персики
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Iuasamotu
Красивое название было у города - Ленинград. Зачем нужно было в название русского города возвращать эту немчуру, одни ротенберги знают.
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Назар Игорь
В Ротенберге всего-то ленинградского это место рождения. Три гражданства, бизнес в России, бизнес в Финляндии. Ну сидел бы тихо, зачем постоянно изображать патриота?
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Дмитрий
Именно такие как Ротенберг в дни блокады поедали безе и запивали шампанским по соседству с умирающими от голода.
+15
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Тихий летун
С днём Ленинградской Победы.
+3
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