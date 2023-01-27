Артем Батрак: «Кузьменко – красавец, он подписал хороший контракт. 5,5 млн долларов – это очень круто»

Артем Батрак поделился мнением о новом контракте с « ».

– На мой взгляд, Кузьменко подписал очень хороший контракт. Когда говорили про 8 млн долларов, то было странно давать такие деньги человеку, который играет первый сезон в НХЛ.

Кузьменко – красавец, я ждал от него прорыва в этом чемпионате. Он это подтвердил и заслужил хорошие деньги. 5,5 млн долларов – это очень круто и больше, чем у него было где-либо. Думаю, сам Андрей вполне адекватно оценивает ситуацию и понимает, что ему дают хорошие деньги.

Если будет прогрессировать, то получит еще больше. Возраст позволяет ему подписать потом долгосрочный контракт. Поэтому это хорошая сделка и для его карьеры, и для клуба.

– В чем причины такого прорыва Кузьменко в дебютном сезоне?

– Во-первых, Кузьменко приехал в хорошем, зрелом возрасте, нормально отыграв в и сборной. Он прошел школу топовых клубов и СКА. Кузьменко понял свои возможности, а по тем игрокам, которые возвращались из-за океана, чего ждать и там. Поэтому поехал в НХЛ готовым.

Во-вторых, это мотивация. Думаю, на него повлияла история с непопаданием на Олимпиаду. Поэтому он поехал с мыслями: «Ребята, я умею все и далеко не хуже остальных». В-третьих, возможно, ему все нравится в «Ванкувере», все в удовольствие. Это помогает показывать хорошую игру, – сказал комментатор.

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