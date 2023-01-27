Артем Батрак: «Кузьменко – красавец, он подписал хороший контракт. 5,5 млн долларов – это очень круто»

Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею Ванкувер НХЛ КХЛ Артем Батрак Андрей Кузьменко деньги Хоккей

Артем Батрак поделился мнением о новом контракте Андрея Кузьменко с «Ванкувером». 

– На мой взгляд, Кузьменко подписал очень хороший контракт. Когда говорили про 8 млн долларов, то было странно давать такие деньги человеку, который играет первый сезон в НХЛ.

Кузьменко – красавец, я ждал от него прорыва в этом чемпионате. Он это подтвердил и заслужил хорошие деньги. 5,5 млн долларов – это очень круто и больше, чем у него было где-либо. Думаю, сам Андрей вполне адекватно оценивает ситуацию и понимает, что ему дают хорошие деньги.

Если будет прогрессировать, то получит еще больше. Возраст позволяет ему подписать потом долгосрочный контракт. Поэтому это хорошая сделка и для его карьеры, и для клуба.

– В чем причины такого прорыва Кузьменко в дебютном сезоне?

– Во-первых, Кузьменко приехал в хорошем, зрелом возрасте, нормально отыграв в КХЛ и сборной. Он прошел школу топовых клубов ЦСКА и СКА. Кузьменко понял свои возможности, а по тем игрокам, которые возвращались из-за океана, чего ждать и там. Поэтому поехал в НХЛ готовым.

Во-вторых, это мотивация. Думаю, на него повлияла история с непопаданием на Олимпиаду. Поэтому он поехал с мыслями: «Ребята, я умею все и далеко не хуже остальных». В-третьих, возможно, ему все нравится в «Ванкувере», все в удовольствие. Это помогает показывать хорошую игру, – сказал комментатор.

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6 комментариев

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Роман Маков
Ответ Rammstein2010
В чём причина : 1. Петерссон 2. Петерссон 3. Элиас Ну не стоит Кузьменко таких денег . 3-3,5 красная цена ему
Петерсон сам без Кузьмы меньше набирает, а Кузьма играет и без Петерсона и тоже один из лучших. Так что конечно нет, это не так.
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Дима Ермаков
Ответ el ruso guapo
Эскроу может вернуться, налоги и агентские около 50. Остаётся грубо говоря половина суммы. 5 лямов чистыми для контракта мостика в Ванкувере отличная сделка. Где он ещё мог больше поднять? Осталось проявить себя, а там и на 8 можно замахнуться на более длительный срок.
С учетом того, что через два года будет увеличен лимит , то при хорошей игре контракт может быть выше.
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el ruso guapo
Ответ Александр Романов
Минус агентские Минус 33% налог Минус взносы Останется не так много
Эскроу может вернуться, налоги и агентские около 50. Остаётся грубо говоря половина суммы. 5 лямов чистыми для контракта мостика в Ванкувере отличная сделка. Где он ещё мог больше поднять? Осталось проявить себя, а там и на 8 можно замахнуться на более длительный срок.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LOsP06GH
Ответ Александр Романов
Минус агентские Минус 33% налог Минус взносы Останется не так много
На мой взгляд продешевил! Мог летом выйти на рынок, дело за спросом не встало бы, 6,5 - 7 нашлись бы клубы заплатили.
+1
0
+1
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Rammstein2010
В чём причина :
1. Петерссон
2. Петерссон
3. Элиас
Ну не стоит Кузьменко таких денег . 3-3,5 красная цена ему
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Минус агентские
Минус 33% налог
Минус взносы
Останется не так много
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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