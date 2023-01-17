Кросби вышел на 17-е место по очкам в истории НХЛ (1458), опередив Селянне. У Овечкина – 1460

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Стэн Микита Хоккей

Сидни Кросби вышел на 17-е место по очкам в истории НХЛ (1458), опередив Теему Селянне.

Капитан «Питтсбурга» ассистировал Джейку Генцелу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 ОТ). 

На его счету стало 49 (21+28) очков в 43 играх сезона и 1458 (538+920) баллов в 1151 игре за карьеру. 

35-летний канадец вышел на чистое 17-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Теему Селянне (1457 очков в 1451 игре, 684+773). 

На 16-м месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1460 в 1320, 810+650), на 15-м – Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926). 

2 комментария

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Arctic_Baron
Ответ TimGI86
Микиту они обойдут в этом сезоне, а вот Коффи, Рекки, Торнтона уже в следующем, очень надеюсь, что к концу их карьеры они войдут в топ 10, для этого как минимум нужно обойти Джо Сакика 1641
Им, чтобы в топ-10 остаться, надо запас сделать до места 7-8. МакДи и Драйз должны дрожать до топ-10 наверняка
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Микиту они обойдут в этом сезоне, а вот Коффи, Рекки, Торнтона уже в следующем, очень надеюсь, что к концу их карьеры они войдут в топ 10, для этого как минимум нужно обойти Джо Сакика 1641
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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