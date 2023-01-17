Кросби вышел на 17-е место по очкам в истории НХЛ (1458), опередив Селянне. У Овечкина – 1460

вышел на 17-е место по очкам в истории (1458), опередив Теему Селянне.

Капитан « » ассистировал Джейку Генцелу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 ОТ).

На его счету стало 49 (21+28) очков в 43 играх сезона и 1458 (538+920) баллов в 1151 игре за карьеру.

35-летний канадец вышел на чистое 17-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Теему Селянне (1457 очков в 1451 игре, 684+773).

На 16-м месте идет капитан « » (1460 в 1320, 810+650), на 15-м – Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926).