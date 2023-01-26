Ожиганов о 3:1 с ЦСКА: «Это самая принципиальная игра для СКА, приятно побеждать в дерби. Это не месть, но мы хотели выиграть»

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Игорь Ожиганов назвал дерби с ЦСКА самым принципиальным матчем для СКА.

25 января клуб из Санкт-Петербурга обыграл московскую команду со счетом 3:1.

«Это для нас самая принципиальная игра в чемпионате, поэтому приятно побеждать в дерби. Это не месть, но мы хотели выиграть.

Когда твоя работа оказывается не зря, получаешь огромное удовольствие. Конечно, приятно обыграть команду, в которой играл.

В конце третьего периода была смена, а потом удаление, поэтому получилось забить. Впереди серьезные игры и серьезные соперники, поэтому готовимся дальше», – сказал защитник СКА.

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2 комментария

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amur.
Ответ JGOAL
Очень жаль, что СКА победил. Болел за них с 1994 года. Но, когда началась математика, перестал.
А я больше других не любил Биологию... но когда началась - всё-равно болел за СКА
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JGOAL
Очень жаль, что СКА победил. Болел за них с 1994 года. Но, когда началась математика, перестал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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