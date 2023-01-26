Ожиганов о 3:1 с ЦСКА: «Это самая принципиальная игра для СКА, приятно побеждать в дерби. Это не месть, но мы хотели выиграть»
Игорь Ожиганов назвал дерби с ЦСКА самым принципиальным матчем для СКА.
25 января клуб из Санкт-Петербурга обыграл московскую команду со счетом 3:1.
«Это для нас самая принципиальная игра в чемпионате, поэтому приятно побеждать в дерби. Это не месть, но мы хотели выиграть.
Когда твоя работа оказывается не зря, получаешь огромное удовольствие. Конечно, приятно обыграть команду, в которой играл.
В конце третьего периода была смена, а потом удаление, поэтому получилось забить. Впереди серьезные игры и серьезные соперники, поэтому готовимся дальше», – сказал защитник СКА.
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