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Яковлев о Набокове: «Рады, что он остался в «Металлурге» на выгодных для себя условиях. Крутая история, сплошные плюсы»

Егор Яковлев порассуждал об Илье Набокове в «Металлурге» .

Ранее 22-летний голкипер подписал контракт новичка на два года с «Колорадо». Следующий сезон он проведет в магнитогорском клубе на правах аренды.

«Мы рады, что Набоков остался с нами в «Металлурге», плюс еще и на выгодных для себя условиях. В этом подписании сплошные плюсы как для нас, так и для него.

Крутая история. Он большая часть нашей команды, мы рады, что он с нами», – сказал капитан «Металлурга» Егор Яковлев.

Егор Яковлев: «Кузнецов – классный хоккеист, который играет на дефицитной в России позиции. Любой клуб хотел бы увидеть такого нападающего у себя»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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