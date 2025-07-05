Яковлев о Набокове: «Рады, что он остался в «Металлурге» на выгодных для себя условиях. Крутая история, сплошные плюсы»

Егор Яковлев порассуждал об Илье Набокове в «Металлурге» .

Ранее 22-летний голкипер подписал контракт новичка на два года с «Колорадо ». Следующий сезон он проведет в магнитогорском клубе на правах аренды.

«Мы рады, что Набоков остался с нами в «Металлурге », плюс еще и на выгодных для себя условиях. В этом подписании сплошные плюсы как для нас, так и для него.

Крутая история. Он большая часть нашей команды, мы рады, что он с нами», – сказал капитан «Металлурга» Егор Яковлев .

Егор Яковлев: «Кузнецов – классный хоккеист, который играет на дефицитной в России позиции. Любой клуб хотел бы увидеть такого нападающего у себя»