Миронов о сезоне «Спартака»: «С Уфой накосячили, сами виноваты. Оступились, нужно исправлять ситуацию»
Андрей Миронов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.
В минувшем Кубке Гагарина «Спартак» уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 3-4 в серии. По ходу противостояния красно-белые вели 3-1.
«Ожиданий от предстоящего сезона нет. Оступились в прошлом сезоне, нужно исправлять ситуацию. С Уфой накосячили, сами виноваты. Чтобы этого больше не допустить, надо начинать работать с самого первого дня предсезонки.
Я давно тренируюсь. На лед хожу уже две недели. На паделе оставил столько калорий, сколько на сборах не оставляют», – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.
Николай Голдобин: «Жду большего от «Спартака» в новом сезоне. У нас собрались хорошие ребята. Чувствую, что мы можем побороться за чемпионство»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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