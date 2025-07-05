Миронов о сезоне «Спартака»: «С Уфой накосячили, сами виноваты. Оступились, нужно исправлять ситуацию»

Андрей Миронов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

В минувшем Кубке Гагарина «Спартак » уступил «Салавату Юлаеву » со счетом 3-4 в серии. По ходу противостояния красно-белые вели 3-1.

«Ожиданий от предстоящего сезона нет. Оступились в прошлом сезоне, нужно исправлять ситуацию. С Уфой накосячили, сами виноваты. Чтобы этого больше не допустить, надо начинать работать с самого первого дня предсезонки.

Я давно тренируюсь. На лед хожу уже две недели. На паделе оставил столько калорий, сколько на сборах не оставляют», – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов .

Николай Голдобин: «Жду большего от «Спартака» в новом сезоне. У нас собрались хорошие ребята. Чувствую, что мы можем побороться за чемпионство»