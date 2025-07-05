Буцаев о Хартли в «Локомотиве»: «Можно поздравить Боба. У него свое видение и идеи – посмотрим, как он справится»
Вячеслав Буцаев оценил возможное назначение Боба Хартли в «Локомотив».
Ранее появилась информация, что специалист согласовал контракт с ярославским клубом.
«Здесь просто можно поздравить Боба Хартли с договоренностью о сотрудничестве с «Локомотивом».
Все комментарии о том, почему именно этот специалист был выбран, какие перспективы и задачи будут у «Локомотива», уже должен дать сам клуб.
Сейчас тяжело ответить на вопрос о том, сможет ли Хартли сохранить систему команды, которая и помогла «Локомотиву» прийти к победе. У человека есть свой характер, свое видение, свои идеи.
Сезон еще не начался, посмотрим, как Боб Хартли справится и какой результат будет у команды», – сказал олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.
У чемпиона КХЛ – новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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