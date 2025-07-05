Буцаев о Хартли в «Локомотиве»: «Можно поздравить Боба. У него свое видение и идеи – посмотрим, как он справится»

Вячеслав Буцаев оценил возможное назначение Боба Хартли в «Локомотив».

Ранее появилась информация , что специалист согласовал контракт с ярославским клубом.

«Здесь просто можно поздравить Боба Хартли с договоренностью о сотрудничестве с «Локомотивом».

Все комментарии о том, почему именно этот специалист был выбран, какие перспективы и задачи будут у «Локомотива », уже должен дать сам клуб.

Сейчас тяжело ответить на вопрос о том, сможет ли Хартли сохранить систему команды, которая и помогла «Локомотиву» прийти к победе. У человека есть свой характер, свое видение, свои идеи.

Сезон еще не начался, посмотрим, как Боб Хартли справится и какой результат будет у команды», – сказал олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев .

У чемпиона КХЛ – новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой