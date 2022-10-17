Бобков, Ожиганов и Варфоломеев – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард минского «Динамо» набрал 5 очков в 3 матчах

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Бобкова было нанесено 67 бросков (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,01%. Коэффициент надежности составил 0,96.

Лучшим защитником стал ( ), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели. Ожиганов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «0». Игрок нанес девять бросков по воротам, заблокировал три броска.

Лучшим нападающим назван ( Минск), набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели. Варфоломеев отличался в каждом матче прошедшей недели, его текущая серия с набранными очками составляет уже семь игр. Варфоломеев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 1».