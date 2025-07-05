«Вегас» и «Даллас» претендуют на Андерссона. У защитника «Калгари» 31 очко и полезность «минус 38» в прошлом сезоне (The Fourth Period)

«Вегас» и «Даллас» претендуют на Расмуса Андерссона.

Ранее сообщалось , что «Калгари» может обменять 28-летнего защитника, с которым не удается договориться о долгосрочном контракте.

По информации The Fourth Period, «Старс» и «Голден Найтс» продолжают искать варианты возможной сделки.

У обоих клубов есть сложности с доступными средствами под потолком зарплат, но они готовы освободить место, если обмен станет возможен.

Действующее соглашение Андерссона с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

В прошедшем сезоне защитник набрал 31 (11+20) очко при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 6-й, Овечкин – 8-й, Малкин – 19-й (The Athletic)