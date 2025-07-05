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  • «Вегас» и «Даллас» претендуют на Андерссона. У защитника «Калгари» 31 очко и полезность «минус 38» в прошлом сезоне (The Fourth Period)
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«Вегас» и «Даллас» претендуют на Андерссона. У защитника «Калгари» 31 очко и полезность «минус 38» в прошлом сезоне (The Fourth Period)

«Вегас» и «Даллас» претендуют на Расмуса Андерссона.

Ранее сообщалось, что «Калгари» может обменять 28-летнего защитника, с которым не удается договориться о долгосрочном контракте.

По информации The Fourth Period, «Старс» и «Голден Найтс» продолжают искать варианты возможной сделки.

У обоих клубов есть сложности с доступными средствами под потолком зарплат, но они готовы освободить место, если обмен станет возможен.

Действующее соглашение Андерссона с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

В прошедшем сезоне защитник набрал 31 (11+20) очко при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
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