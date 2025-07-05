Шарипзянов о контракте с «Авангардом» до 2030-го: «Пошел навстречу руководству, а они – мне. Не хочу переезжать – жена и дети довольны, болельщики великолепные, арена потрясающая»

Дамир Шарипзянов прокомментировал контракт с «Авангардом» до 2030 года.

Сообщалось , что по условиям нового соглашения защитник омского клуба заработает 385 млн рублей за 5 лет.

– Ты недавно подписал новый контракт с «Авангардом» до 2030 года и говорил уже, что это продиктовано желанием долго играть в Омске. Но был ли еще момент проявления лояльности клубу? Ведь ты помог в контексте потолка зарплат.

– Да. Я пошел навстречу руководству, они пошли навстречу мне. Мне здесь комфортно, не хочу никуда переезжать, жена и дети довольны, живем в доме.

Великолепные болельщики, потрясающая арена. Я даже не знаю, о чем еще можно мечтать. Только иди и выигрывай.

– Не кажется тебе, что «Авангард» едва ли не главный фаворит следующего Кубка Гагарина? Учитывая то, что происходит с другими постоянными претендентами.

– Сейчас нет фаворитов. Фаворит будет в конце мая, а сейчас бесполезно говорить об этом.

Понятно, что все это интересно болельщикам пообсуждать, порассуждать, но наше дело – играть, – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .

Шарипзянов о серии с «Локомотивом»: «Авангард» заслуживал пройти их, как и они нас. Обидно проиграли, один гол все решил»