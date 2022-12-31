Защитник СКА Ожиганов установил личный рекорд по голам в регулярке КХЛ, забросив 9-ю шайбу в сезоне

установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате .

Защитник СКА отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:6 ОТ).

Таким образом, на счету 30-летнего хоккеиста стало девять голов в текущем сезоне – такого результата Ожиганов достиг впервые.

Ранее лучшее личное достижение Игоря в регулярках составляло 8 голов в сезоне-2014/15 за « » и в 2016/17 за .

Всего в этом сезоне Ожиганов набрал 24 (9+15) очка при полезности «плюс 11» в 41 игре.