Защитник СКА Ожиганов установил личный рекорд по голам в регулярке КХЛ, забросив 9-ю шайбу в сезоне

Теги Сибирь ЦСКА СКА КХЛ Игорь Ожиганов Хоккей

Игорь Ожиганов установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате КХЛ.

Защитник СКА отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:6 ОТ).

Таким образом, на счету 30-летнего хоккеиста стало девять голов в текущем сезоне – такого результата Ожиганов достиг впервые.

Ранее лучшее личное достижение Игоря в регулярках составляло 8 голов в сезоне-2014/15 за «Сибирь» и в 2016/17 за ЦСКА.

Всего в этом сезоне Ожиганов набрал 24 (9+15) очка при полезности «плюс 11» в 41 игре.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С рекордом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий