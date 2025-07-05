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  • Рыбин про обязательную защиту шеи в НХЛ: «Мы уже видели трагедии на льду, стоит подчиниться правилу. В лиге не зря расценили, что это необходимо»
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Рыбин про обязательную защиту шеи в НХЛ: «Мы уже видели трагедии на льду, стоит подчиниться правилу. В лиге не зря расценили, что это необходимо»

Максим Рыбин согласен с введением обязательной защиты шеи в НХЛ.

Ранее появилась информация, что для хоккеистов, которые придут в лигу перед сезоном-2026/27, защита шеи станет обязательной.

Те игроки, которые провели до этого момента хотя бы одну игру в НХЛ, смогут добровольно решать, надевать им защиту или нет.

«На мой взгляд, это не худший вариант. Когда я начинал свою карьеру, ввели обязательное для всех ношение визоров. И все это приняли.

Думаю, и этому правилу тоже стоит подчиниться. Мы уже видели трагедии на льду.

Очевидно, в НХЛ не зря расценили, что защита шеи необходима», – сказал бывший игрок сборной России Максим Рыбин.

Максим Рыбин: «В НХЛ драфт работает, а у нас – нет. Для клуба будет обидно, если он растил человека с детства, а тот вдруг потом уехал в другую команду»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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