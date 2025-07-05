Игорь Кравчук: «Защитники для российского хоккея – самая дефицитная и проблемная позиция. Их роль в современной игре – огромная, почти как у вратарей»

Игорь Кравчук считает, что в российском хоккее есть проблема с защитниками.

– Роль защитников в современном хоккее – огромная, почти такая же, как вратарей. В той же НХЛ защитники сегодня на трансферном рынке улетают, как горячие пирожки. А для российского хоккея эта позиция, к сожалению, самая дефицитная и проблемная.

– Почему?

– Видимо, на определенном этапе были упущены какие-то базовые вещи в подготовке. Что грехи таить, даже на уровне КХЛ у ряда игроков обороны проблемы с катанием спиной вперед.

А современный защитник – челночный защитник, он должен так кататься едва ли не лучше, чем вперед лицом. Ну и так далее, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук .

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