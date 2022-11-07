Ожиганов о самом любимом прозвище в СКА: «Есть у нас Валя Диван»
Игорь Ожиганов назвал самое любимое прозвище у хоккеиста в составе СКА.
– Одна особенность нынешнего СКА – необычные прозвища, а не просто сокращенные фамилии: уже есть Электроник, Ералаш, Д’Артаньян. У вас такое есть?
– И у меня тоже есть (смеется).
В команде у многих по пять-шесть прозвищ. Пять-шесть, наверное, я преувеличил, но точно много. Пусть они останутся внутри коллектива.
– Может, хотя бы самое любимое назовете?
– Есть у нас Валя Диван – это мое любимое (смеется).
Причины есть, но рассказывать эту историю очень долго. Человеку на ровном месте прилипло вот такое прозвище.
– Кто главный по прозвищам?
– Все происходит в моменте. Кто угодно может подсуетиться и придумать хорошее прозвище.
Просто так или с событием каким-то связанное. Все ребята с юмором. Каждый может и пошутить, и принять шутку. Конечно, такой позитив идет только на пользу команде, – сказал защитник питерского клуба.
Комментарии