Евгения Медведева: «Я на хоккейные коньки ни разу не вставала. Ничего не пробовала на коньках, кроме своих, шорт-трек видела только издалека»

Евгения Медведева сообщила, что ни разу не вставала на хоккейные коньки.

– Могут ли коньки на льду издать какой-нибудь особо неприятный звук, как пенопласт по стеклу?

– Нет, все звуки очень приятные, даже мы специально выходим на лед, и иногда не включаем музыку, для того чтобы было слышно, как хрустят лезвия при соприкосновении со льдом – это очень приятный звук.

– А что Евгения Медведева не пробовала на коньках? Ну не знаю, там, шорт-трек или хоккей?

– Да я ничего не пробовала на самом деле на коньках кроме своих коньков! Я на хоккейные ни разу не вставала. Шорт-трек я видела только издалека, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.