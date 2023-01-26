Евгения Медведева: «Я на хоккейные коньки ни разу не вставала. Ничего не пробовала на коньках, кроме своих, шорт-трек видела только издалека»
Евгения Медведева сообщила, что ни разу не вставала на хоккейные коньки.
– Могут ли коньки на льду издать какой-нибудь особо неприятный звук, как пенопласт по стеклу?
– Нет, все звуки очень приятные, даже мы специально выходим на лед, и иногда не включаем музыку, для того чтобы было слышно, как хрустят лезвия при соприкосновении со льдом – это очень приятный звук.
– А что Евгения Медведева не пробовала на коньках? Ну не знаю, там, шорт-трек или хоккей?
– Да я ничего не пробовала на самом деле на коньках кроме своих коньков! Я на хоккейные ни разу не вставала. Шорт-трек я видела только издалека, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Вводим данные объективного контроля. Мой IQ - 145+, то есть выше, чем у 99,9 процентов людей. Жене достается 150, Оскару 155, а тебе - 160. Говорю же, что ты гений. Единственное, что никто из нас при таком раскладе не попадает в 90%, получается, что хамил ты зря.
Ну ничего, учитывая твою оценку уровня ЕМ, ты должен быть гением, так что я очень рад, что тебя встретил.
Таких бездумных тут 90 %. Медведева (валиева, загитова и т.д.)по обыкновению сказала глупость, но тут же лезут такие вот адвокаты от сохи
Я невольный соучастник преступления, как и миллионы людей в России, от которых в современной России абсолютно ничего не зависит
у загитовой - обожание.
у медведевой - придирки вообще ко всему.
вот серьезно, правда, честно, действительно кому-то есть дело до этой абсолютно заурядной личности, что вы готовы тут цепляться к неправильно построенным речевым оборотам? вам вообще нечем больше заняться, как любить/ненавидеть людей, которым до вас абсолютно нет дела?
Тебе просто куча скобок мешает это понять. И у тебя уровень развития не выше медведевского
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Поняли? Не лёд хрустит под металлом, а бумажные лезвия
Медведева верна себе