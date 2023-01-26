Евгения Медведева: «Я на хоккейные коньки ни разу не вставала. Ничего не пробовала на коньках, кроме своих, шорт-трек видела только издалека»

Теги женское катание Евгения Медведева игровая форма Хоккей

Евгения Медведева сообщила, что ни разу не вставала на хоккейные коньки.

– Могут ли коньки на льду издать какой-нибудь особо неприятный звук, как пенопласт по стеклу?

– Нет, все звуки очень приятные, даже мы специально выходим на лед, и иногда не включаем музыку, для того чтобы было слышно, как хрустят лезвия при соприкосновении со льдом – это очень приятный звук.

– А что Евгения Медведева не пробовала на коньках? Ну не знаю, там, шорт-трек или хоккей?

– Да я ничего не пробовала на самом деле на коньках кроме своих коньков! Я на хоккейные ни разу не вставала. Шорт-трек я видела только издалека, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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21 комментарий

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Wiley Fox
Ответ i-volk
Ты совсем меня запутал... говоришь, что я не выше ЕМ. Хорошо, с этим спорить не могу - это твой взгляд на мир, и я принимают твое относительное распределение нашей компании по шкале интеллекта, на вершине которой, очевидно, ты. ОК Вводим данные объективного контроля. Мой IQ - 145+, то есть выше, чем у 99,9 процентов людей. Жене достается 150, Оскару 155, а тебе - 160. Говорю же, что ты гений. Единственное, что никто из нас при таком раскладе не попадает в 90%, получается, что хамил ты зря.
Откуда у медведя 150? Ты за эту ненаучную фантастику в игнор улетаешь. Мне любители медведевой не нужны собеседниками
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i-volk
Ответ Wiley Fox
По сравнению с медведевой даже Кучера гений и магистр логики
Ты совсем меня запутал... говоришь, что я не выше ЕМ. Хорошо, с этим спорить не могу - это твой взгляд на мир, и я принимают твое относительное распределение нашей компании по шкале интеллекта, на вершине которой, очевидно, ты. ОК

Вводим данные объективного контроля. Мой IQ - 145+, то есть выше, чем у 99,9 процентов людей. Жене достается 150, Оскару 155, а тебе - 160. Говорю же, что ты гений. Единственное, что никто из нас при таком раскладе не попадает в 90%, получается, что хамил ты зря.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ i-volk
Это же я не хамлю первому встречному, а не ты ) Ну ничего, учитывая твою оценку уровня ЕМ, ты должен быть гением, так что я очень рад, что тебя встретил.
По сравнению с медведевой даже Кучера гений и магистр логики
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i-volk
Ответ Wiley Fox
Ты не первый встречный Таких бездумных тут 90 %. Медведева (валиева, загитова и т.д.)по обыкновению сказала глупость, но тут же лезут такие вот адвокаты от сохи
Это же я не хамлю первому встречному, а не ты )

Ну ничего, учитывая твою оценку уровня ЕМ, ты должен быть гением, так что я очень рад, что тебя встретил.
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Wiley Fox
Ответ i-volk
Глобальные процессы мне могут быть неподвластны. А вот не хамить первому встречному - вполне по силам.
Ты не первый встречный

Таких бездумных тут 90 %. Медведева (валиева, загитова и т.д.)по обыкновению сказала глупость, но тут же лезут такие вот адвокаты от сохи
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i-volk
Ответ Den_94
В хоккейной ветке это из-за пары однокоренных слов, я понимаю?
Медведева не каталась на хоккейных коньках!!!
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i-volk
Ответ Wiley Fox
Злой, да. И вот мой ответ Я невольный соучастник преступления, как и миллионы людей в России, от которых в современной России абсолютно ничего не зависит
Глобальные процессы мне могут быть неподвластны. А вот не хамить первому встречному - вполне по силам.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ i-volk
Ты чего такой злой? Плюсану тебя )
Злой, да. И вот мой ответ

Я невольный соучастник преступления, как и миллионы людей в России, от которых в современной России абсолютно ничего не зависит
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i-volk
Ответ О.Н.Т.
А лезвия?
Кстати от лезвий звук сильно зависит. Хотя издают хруст, там металла немного, в основной пластиковый стакан, который глушит звук - вот там действительно один лед трещит. У фигурных металла больше, они даже позванивают. Чем чище катание, тем меньше хруста и тем более плавный звук. Можно сказать, что у каждого фигуриста своя картина, у танцоров совсем негромко должно быть. У конькобежцев - свое. Думаю большинство, кто бывает на льду эти любит.
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i-volk
Ответ Wiley Fox
Вопрос был задан грамотно Тебе просто куча скобок мешает это понять. И у тебя уровень развития не выше медведевского
Ты чего такой злой? Плюсану тебя )
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разноцветный логотип
Ответ разноцветный логотип
чет я комменты в ваших разделах читаю, под каждым человеком определенный тон. у загитовой - обожание. у медведевой - придирки вообще ко всему. вот серьезно, правда, честно, действительно кому-то есть дело до этой абсолютно заурядной личности, что вы готовы тут цепляться к неправильно построенным речевым оборотам? вам вообще нечем больше заняться, как любить/ненавидеть людей, которым до вас абсолютно нет дела?
лед скрипит, лезвия, лол, какая вообще разница… зато уже в комментариях друг другу пишете про умственное развитие, обалдеть можно… во причину нашли
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разноцветный логотип
чет я комменты в ваших разделах читаю, под каждым человеком определенный тон.
у загитовой - обожание.
у медведевой - придирки вообще ко всему.

вот серьезно, правда, честно, действительно кому-то есть дело до этой абсолютно заурядной личности, что вы готовы тут цепляться к неправильно построенным речевым оборотам? вам вообще нечем больше заняться, как любить/ненавидеть людей, которым до вас абсолютно нет дела?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ i-volk
Вопрос был с той же ошибкой задан. Женя, будучи девушкой воспитанной, не стала исправлять формулировку корреспондента, чтобы его не обидеть )))))))
Вопрос был задан грамотно

Тебе просто куча скобок мешает это понять. И у тебя уровень развития не выше медведевского
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i-volk
Ответ Wiley Fox
иногда не включаем музыку, для того чтобы было слышно, как хрустят лезвия при соприкосновении со льдом – это очень приятный звук. ----- Поняли? Не лёд хрустит под металлом, а бумажные лезвия Медведева верна себе
Вопрос был с той же ошибкой задан. Женя, будучи девушкой воспитанной, не стала исправлять формулировку корреспондента, чтобы его не обидеть )))))))
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Askorbinka
Ответ Vadoniy
Открывайте форточку, душно
А что так? Интеллигентные поклонники Евгении резвятся сейчас в другой ветке, грамотности всех учат, их ничего не смущает.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
О.Н.Т.
Ответ SternDesSüdens
На самом деле, лёд и вправду приятно скрипит
А лезвия?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
О.Н.Т.
Лезвия хрустят? Точно? Я почему-то думала лёд хрустит.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadoniy
Ответ Wiley Fox
иногда не включаем музыку, для того чтобы было слышно, как хрустят лезвия при соприкосновении со льдом – это очень приятный звук. ----- Поняли? Не лёд хрустит под металлом, а бумажные лезвия Медведева верна себе
Открывайте форточку, душно
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
иногда не включаем музыку, для того чтобы было слышно, как хрустят лезвия при соприкосновении со льдом – это очень приятный звук.

-----

Поняли? Не лёд хрустит под металлом, а бумажные лезвия

Медведева верна себе
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den_94
В хоккейной ветке это из-за пары однокоренных слов, я понимаю?
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SternDesSüdens
На самом деле, лёд и вправду приятно скрипит
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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