Медведева о женских соревнованиях на Олимпиаде-2022: «Если мы говорим про драму, это Трусова и Валиева. У Щербаковой все немного более спокойно»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Евгения Медведева Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях от соревнований женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Небольшой взгляд уже на Олимпиаду в Пекине, в 2022-й. И драматично было у Камилы Валиевой, и, конечно же, очень жалко было на Сашу Трусову смотреть. А чья история была драматичней на твой взгляд?

– Все три девушки-участницы росли у меня на глазах, Камила младше меня на 7 лет! Я видела, как она становилась спортсменкой, которая отбиралась сначала на этапе Кубка России, она выступала на чемпионате России и выиграла это чемпионат, она выигрывала чемпионат Европы, и потом она вышла на Олимпийские игры, откатала командный, личный – не без драмы, понятное дело!

И все то же самое и с Аней Щербаковой. Я ее знаю с того возраста, когда она была ниже бортика, в прямом смысле этого слова. Саша Трусова, которая пришла в группу – я уже на чемпионат мира выходила, а Саша Трусова только тройные делать училась. То есть, это вот такие маленькие «кнопки», которые смогли, и мое сердце было с ними со всеми!

Я, точно так же как и вся страна, проживала вот эту вот тяжелую судьбу наших... ну скорее двух девушек. Если мы говорим про драму, как ты спросил, это Саша и Камила. А у Анечки все немного более спокойно. Но это не значит, что на нее не было давления. Олимпийское золото – это огромная ответственность, – сказала Медведева.

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195 комментариев

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Беглый*
Ответ Бильм@н
Ну да, глаза у тебя, которые моргают на ошибках Щербаковой. И протоколы нарисованные, бумага всё стерпит.
Если у тебя всё, то свободен. С малолетками мне некогда дискутировать
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alexnew
Ответ avdanova
Трусова не пошла бы на максимум ультра-си, если бы судили честно. Вспомните ЧР 2021. Где Саша с двумя идеальными лутцами в ПП и без падения в КП (не только прыжки, а и вращения и дорожки шагов были идеальными) каким-то непонятным образом стала третьей. И не только ЧР2021, Саше всегда занижали баллы. Вот теперь думайте почему Саша решилась на 5 четверных.
Никаких идеальных лутцев там не было. Один был с большим недокрутом, другой на ку, я подробно расписывал несколько раз ее технику там. Там порядка 10 баллов грибов в технике у нее было, это не влияло на ее место, но тем не менее. Она там именно на своем 3 месте.
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Бильм@н
Ответ Беглый*
Методичка - это по твоей части, у меня глаза и протоколы
Ну да, глаза у тебя, которые моргают на ошибках Щербаковой. И протоколы нарисованные, бумага всё стерпит.
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alexnew
Ответ Clearheaded
Драмой называется то, когда тебя по головам тащат? Допустим, у Петросян после ЧР тоже драма случилась, так как она могла сейчас быть второй, и может на последнем ЧР больше не верила в себя. Допустим, у Самоделкиной после ЧР тоже возникла драма, когда её засовывали по Щербакову, и у неё пропало доверие к тренерам и побежала за грибами к Соколовской, а могла бы с Давыдом продолжить и не известно в каком состоянии она была в этом сезоне. Допустим, у Трусовой могла случится драмами, когда она с одинаковым набор на ЧР проиграла Щербаковой почти 20 баллов. И не только тогда. Или драмы только у Щербаковой бывают, а остальные так, мимо?
Не случилось никакой драмы у Петросян на ЧР, она на своем месте и кстати, она теперь бронзовый призер чемпионата России. А вот на последнем чемпионате ее явно задвинули под Муравьеву.

Самоделкиной отморгали гору недокрутов, как и Трусовой, поэтому обе они на самом деле под Щербаковой были на том чемпионате.
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Lapo Elkann
Ответ Ang Feo
Да, Аня спокойно пролетела мимо командника, спокойно перешла на новые коньки, спокойно выиграла Олимпиаду. А у остальных, конечно, драма...
Нет, Аня постоянно была с проблемами, что то болело , плакала на тренировках, весь сезон еле ходила , но выиграла ОИ. (как сказал Янковский, он ни при чем , это карты так легли ) Только фанаты могут спорить на счет судейства, любители спорта принимаем решения судей. Она ОЧ. Но никогда она не выносила соперниц, не выигрывала свободно , легко . А зрителю нравятся здоровые , счастливые и сильные спортсмены. Так всегда выигрывала Валиева, без соплей и страданий. а переломы и травмы были и у нее. То что Аня не выиграла не короткую и не ПП , говорит о том , что она не доминирующая фигуристка, она одна из .
В общем , ОЧ , спору нет , но не самая лучшая .
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Бильм@н
Ответ Лека-Лека
Аня как раз ЧИСТО откатала обе программы. А Трусова наваляла в обеих. Еще раз спрашиваю: хотели бы Вы, чтобы хирург сделал Вам операцию такого же качества как работа Трусовой? Зато быстренько и сложную операцию.
ЧИСТО у Ани было только в нарисованных протоколах.
И про операцию, это не корректное сравнение. Вы будто сравниваете простенькую операцию со сложнейшей, за которую никто не берется из обычных врачей.
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Lёna
Ответ Бильм@н
У Чена тоже не сразу получилось. Ну а про заезды не врите уже. Никаких километров там нет. У Щербаковой что ли короче.
у Щербаковой как раз длиннее)
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Бильм@н
Ответ Лека-Лека
Пять квадов чисто и у мужчин не получается. ------------- скажите это Чену. И заезды у Трусовой километровые. Другие так долго не заезжают.
У Чена тоже не сразу получилось. Ну а про заезды не врите уже. Никаких километров там нет. У Щербаковой что ли короче.
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Clearheaded
Ответ alexnew
Для того, чтобы говорить о том, у кого была драма, а у кого нет, надо поставить себя на место фигуриста. Конечно, история Щербаковой закончилась вполне счастливо, но это еще не значит, что у нее не было драмы на олимпиаде, она была и драма была очень серьезная, просто Аня тот человек, который предпочитает такие вещи держать в себе. Она об этом и говорила в недавнем интервью. Весь сезон олимпийский от перелома мизинца в межсезонье и до сложного отбора с приключениями на ЧР, а затем и на ЧЕ был драмой, но особенно сильно ее напрягло то, что ее не выставили в командном турнире, а тут еще и коньки сломались в самый неподходящий момент... Поэтому драма там была ничуть не меньшая, но просто Аня выстояла.
Драмой называется то, когда тебя по головам тащат?

Допустим, у Петросян после ЧР тоже драма случилась, так как она могла сейчас быть второй, и может на последнем ЧР больше не верила в себя.

Допустим, у Самоделкиной после ЧР тоже возникла драма, когда её засовывали по Щербакову, и у неё пропало доверие к тренерам и побежала за грибами к Соколовской, а могла бы с Давыдом продолжить и не известно в каком состоянии она была в этом сезоне.

Допустим, у Трусовой могла случится драмами, когда она с одинаковым набор на ЧР проиграла Щербаковой почти 20 баллов. И не только тогда.

Или драмы только у Щербаковой бывают, а остальные так, мимо?
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Лека-Лека
Ответ avdanova
Трусова не пошла бы на максимум ультра-си, если бы судили честно. Вспомните ЧР 2021. Где Саша с двумя идеальными лутцами в ПП и без падения в КП (не только прыжки, а и вращения и дорожки шагов были идеальными) каким-то непонятным образом стала третьей. И не только ЧР2021, Саше всегда занижали баллы. Вот теперь думайте почему Саша решилась на 5 четверных.
У Трусовой с юниоров не было чистого катания. Всегда ошибки и грязь. Если бы не заоблачные компы, ей бы пьедесталов вообще не видать.
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Беглый*
Ответ Бильм@н
Садись - пять. Всю методичку по Саше отбарабанил. Копеечку свою сегодня отработал.🤣
Методичка - это по твоей части, у меня глаза и протоколы
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Лека-Лека
Ответ Бильм@н
А кто чисто сделал? В том и дело, что Аня тоже не чисто катала, да ей ничего не отметили, а по технике сложность у неё намного меньше была.
Аня как раз ЧИСТО откатала обе программы.
А Трусова наваляла в обеих.
Еще раз спрашиваю: хотели бы Вы, чтобы хирург сделал Вам операцию такого же качества как работа Трусовой? Зато быстренько и сложную операцию.
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ретроградный меркурий
Ответ Clearheaded
«я вообще впервые за все время, что смотрю спорт, вижу такую реакцию победителя» А с какого года ты смотришь фигурное катание? Загитова вообще даже глазом не моргнула, а сидела спокойно пока к ней иностранные фигуристки не подошли. Ох уж эти щербаботы любят приукрашивать. А реакцию Щербаковой весь мир видел, когда к ней Глейх после оценок Валиевой подошёл и начал её мацать.
Как раз у Загитовой были эмоции, которые она постеснялась открыто выразить на экране, поэтому уткнулась в плюшевого мишку
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Лека-Лека
Ответ Бильм@н
Пять квадов чисто и у мужчин не получается. А заезды на квады у всех такие или вы думаете, что другие с места четверной сразу прыгают.
Пять квадов чисто и у мужчин не получается. ------------- скажите это Чену.
И заезды у Трусовой километровые. Другие так долго не заезжают.
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Интеллигентная😂не смешите, этот миф разрушен после матершинных песен Анечки в машине и ее валянию на кровати в пьяном угаре среди бутылок . Неужели не видели ??
Не спешите бред повторять.
Лучше посмотрите на свою дремучую Трусову.
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Бильм@н
Ответ Беглый*
А какая драма была у Шурика? Два грязных проката, ошибки практически на всех прыжках - падение, степаут, недокруты, приземление на две ноги, низкий уровень непрыжковых, отсутстаие подачи образа, программа "разбег-прыжок"... Или у нас теперь истерику с неуважением к спорту и ко всему окружающему принято считать драмой?
Садись - пять. Всю методичку по Саше отбарабанил. Копеечку свою сегодня отработал.🤣
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Raduga
Ответ Kaj
Господи, если вы не понимаете, какой смысл вам объяснять зачем она прыгала триксель. Именно поэтому вы болельщица Ани а я Саши.
Так вы не понимаете, что Саша не прыгнула этот триксель. И этим проиграла ОИ.
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Lena_SP
На самом деле, мы конечно понимаем, что настоящая драма - это драма Медведевой и Загитовой в Корее, а все остальные - это чепуха!
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Беглый*
А какая драма была у Шурика? Два грязных проката, ошибки практически на всех прыжках - падение, степаут, недокруты, приземление на две ноги, низкий уровень непрыжковых, отсутстаие подачи образа, программа "разбег-прыжок"... Или у нас теперь истерику с неуважением к спорту и ко всему окружающему принято считать драмой?
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Бильм@н
Ответ Lёna
все чисто Саше надо было делать, Ане можно и так, все равно квадратики зелеными будут)
О чём и речь. Кому-то достаточно не упасть, а на ошибки глаза закроют.
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Фотина Иркутская
Ответ Syndycate
От чего отдыхает, гастроли были?)
Премию ISU ждёт
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avdanova
Ответ Лека-Лека
Ничего себе спокойнее у Щербаковой!!! Начиная с ЧР была такая травля девчушки, что никому мало не покажется. У Ками действительно трагедия. А Трусова во всем виновата сама - нечего было заниматься самодеятельностью и гнаться за максимумом ультра-си и нестабильным трикселем.
Трусова не пошла бы на максимум ультра-си, если бы судили честно. Вспомните ЧР 2021. Где Саша с двумя идеальными лутцами в ПП и без падения в КП (не только прыжки, а и вращения и дорожки шагов были идеальными) каким-то непонятным образом стала третьей. И не только ЧР2021, Саше всегда занижали баллы. Вот теперь думайте почему Саша решилась на 5 четверных.
+1
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Clearheaded
Ответ Alealeale
Да, разок, потому что сразу после этого Ане пришлось раскатывать новые коньки, вследствие чего она отказалась от четверного лутца. 🤷🏻‍♂️
Как тут уже писали, у Щербаковой был один пиар на протяжение полугода до ОИ. Так и «сломанными» коньками был тоже только пиар. Если она якобы из-за сломанных коньков не вставила 4Lz, то каким образом она его на следующий день на тренировках показательных номеров прыгала, и причём не раз, в том числе и в каскаде? Как после ЧР поймали хайп на болезни, так и продолжили до последнего. А три квада не вставили, потому что знали, что она их не осилит.

И да, Глейх в начале сезона обещал, что Щербакова в любом случае на ОИ будет прыгать три квада, но не сдержал слово.
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Бильм@н
Ответ Лека-Лека
Засчитаны, но отминусованы. За это и получила второе место. Нужно было чисто делать.
А кто чисто сделал? В том и дело, что Аня тоже не чисто катала, да ей ничего не отметили, а по технике сложность у неё намного меньше была.
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Raduga
Ответ avdanova
А с Щербой так просто фоткаться никто особо не желает😀
Это ваши фантазии)
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