Медведева о женских соревнованиях на Олимпиаде-2022: «Если мы говорим про драму, это Трусова и Валиева. У Щербаковой все немного более спокойно»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях от соревнований женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине.
– Небольшой взгляд уже на Олимпиаду в Пекине, в 2022-й. И драматично было у Камилы Валиевой, и, конечно же, очень жалко было на Сашу Трусову смотреть. А чья история была драматичней на твой взгляд?
– Все три девушки-участницы росли у меня на глазах, Камила младше меня на 7 лет! Я видела, как она становилась спортсменкой, которая отбиралась сначала на этапе Кубка России, она выступала на чемпионате России и выиграла это чемпионат, она выигрывала чемпионат Европы, и потом она вышла на Олимпийские игры, откатала командный, личный – не без драмы, понятное дело!
И все то же самое и с Аней Щербаковой. Я ее знаю с того возраста, когда она была ниже бортика, в прямом смысле этого слова. Саша Трусова, которая пришла в группу – я уже на чемпионат мира выходила, а Саша Трусова только тройные делать училась. То есть, это вот такие маленькие «кнопки», которые смогли, и мое сердце было с ними со всеми!
Я, точно так же как и вся страна, проживала вот эту вот тяжелую судьбу наших... ну скорее двух девушек. Если мы говорим про драму, как ты спросил, это Саша и Камила. А у Анечки все немного более спокойно. Но это не значит, что на нее не было давления. Олимпийское золото – это огромная ответственность, – сказала Медведева.
Самоделкиной отморгали гору недокрутов, как и Трусовой, поэтому обе они на самом деле под Щербаковой были на том чемпионате.
В общем , ОЧ , спору нет , но не самая лучшая .
И про операцию, это не корректное сравнение. Вы будто сравниваете простенькую операцию со сложнейшей, за которую никто не берется из обычных врачей.
Допустим, у Петросян после ЧР тоже драма случилась, так как она могла сейчас быть второй, и может на последнем ЧР больше не верила в себя.
Допустим, у Самоделкиной после ЧР тоже возникла драма, когда её засовывали по Щербакову, и у неё пропало доверие к тренерам и побежала за грибами к Соколовской, а могла бы с Давыдом продолжить и не известно в каком состоянии она была в этом сезоне.
Допустим, у Трусовой могла случится драмами, когда она с одинаковым набор на ЧР проиграла Щербаковой почти 20 баллов. И не только тогда.
Или драмы только у Щербаковой бывают, а остальные так, мимо?
А Трусова наваляла в обеих.
Еще раз спрашиваю: хотели бы Вы, чтобы хирург сделал Вам операцию такого же качества как работа Трусовой? Зато быстренько и сложную операцию.
И заезды у Трусовой километровые. Другие так долго не заезжают.
Лучше посмотрите на свою дремучую Трусову.
И да, Глейх в начале сезона обещал, что Щербакова в любом случае на ОИ будет прыгать три квада, но не сдержал слово.