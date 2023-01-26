Медведева о женских соревнованиях на Олимпиаде-2022: «Если мы говорим про драму, это Трусова и Валиева. У Щербаковой все немного более спокойно»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о своих впечатлениях от соревнований женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Небольшой взгляд уже на в Пекине, в 2022-й. И драматично было у , и, конечно же, очень жалко было на Сашу Трусову смотреть. А чья история была драматичней на твой взгляд?

– Все три девушки-участницы росли у меня на глазах, Камила младше меня на 7 лет! Я видела, как она становилась спортсменкой, которая отбиралась сначала на этапе Кубка России, она выступала на чемпионате России и выиграла это чемпионат, она выигрывала чемпионат Европы, и потом она вышла на Олимпийские игры, откатала командный, личный – не без драмы, понятное дело!

И все то же самое и с Аней Щербаковой. Я ее знаю с того возраста, когда она была ниже бортика, в прямом смысле этого слова. Саша Трусова, которая пришла в группу – я уже на чемпионат мира выходила, а Саша Трусова только тройные делать училась. То есть, это вот такие маленькие «кнопки», которые смогли, и мое сердце было с ними со всеми!

Я, точно так же как и вся страна, проживала вот эту вот тяжелую судьбу наших... ну скорее двух девушек. Если мы говорим про драму, как ты спросил, это Саша и Камила. А у Анечки все немного более спокойно. Но это не значит, что на нее не было давления. Олимпийское золото – это огромная ответственность, – сказала Медведева.