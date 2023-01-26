Евгения Медведева: «У меня есть тренерское образование, но пока что я собираюсь его использовать только на мастер-классах»

Теги женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, планирует ли становиться тренером.

– Где-то писали, что у тебя мечта после карьеры школу фигурного катания свою личную открыть, это тоже своего рода шажок? Или много чего пишут?

– О, я вообще не знаю, откуда все взяли, что это моя мечта! Я нигде этого не говорила, я говорила, что «возможно»! В общем, я подразумевала это как одну из ветвей моего личностного роста, но пока что в планах это не стоит.

Хотя у меня есть тренерское образование, но пока что я собираюсь его использовать только на мастер-классах, – сказала Медведева.

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16 комментариев

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Ludmila
Ответ Gemma157
Хейтеры как всегда прибежали роняя тапки в ветку заниматься своим черным делом. Лучше бы свою энергию направили в более мирное и приятное русло
Всеми силами стараются доказать правоту той модераторши Первого канала)))
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Ariadnochka
Ответ Лека-Лека
У МЖ есть ТРЕНЕРСКАЯ КОРОЧКА, а образования и знаний нет. Упаси бог детишек от тренера-черной метки.
Это вы так не хейтите, а критикуете?🤣 Ну-ну.
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+2
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Inka90
Ответ Gemma157
Хейтеры как всегда прибежали роняя тапки в ветку заниматься своим черным делом. Лучше бы свою энергию направили в более мирное и приятное русло
Ты-то это не понаслышке знаешь
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tancha.20
Для хейтеров поясняю, тренерское образование уже давно доступно, а вот рыбное появилось недавно! :))
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AlenaPayvina
Ответ severyanka
Если вам дали образование, это совсем не означает, что вы его получили. Слабая, не техничная бывшая спортсменка увы ничего не сможет дать будущим спортсменам как тренер 0 Фотосэты гламур медийность- вот что она выбрала. Взять Цурскую из той же группы, что и Жменя, спокойно тренит и вполне состоялась уже.
Фотосэты гламур медийность- вот что она выбрала. Вроде это про Алину вы пишите. Женя хоть мастер классы даёт и не трясется своими связями))
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Oleandra
Ответ Ольга Долгова
Не будет она никогда тренером работать, этот вид деятельности не для нее.
успокоили)
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Настя Розова
Ответ Gemma157
Хейтеры как всегда прибежали роняя тапки в ветку заниматься своим черным делом. Лучше бы свою энергию направили в более мирное и приятное русло
Чего ж ты иного от них ожидала? Это ж хейтеры!
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Nassta
Ну есть диплом, п не образование, это разные вещи, она ведь даже не смогла сказать на каком курсе вуза учится, когда жила в Канаде
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-5
+3
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severyanka
Если вам дали образование, это совсем не означает, что вы его получили. Слабая, не техничная бывшая спортсменка увы ничего не сможет дать будущим спортсменам как тренер 0 Фотосэты гламур медийность- вот что она выбрала. Взять Цурскую из той же группы, что и Жменя, спокойно тренит и вполне состоялась уже.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Долгова
Ответ Oleandra
Только не вздумала бы её Этери тренером в ТШТ устроить..
Не будет она никогда тренером работать, этот вид деятельности не для нее.
+8
-4
+4
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Gemma157
Хейтеры как всегда прибежали роняя тапки в ветку заниматься своим черным делом. Лучше бы свою энергию направили в более мирное и приятное русло
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
У МЖ есть ТРЕНЕРСКАЯ КОРОЧКА, а образования и знаний нет.
Упаси бог детишек от тренера-черной метки.
+18
-8
+10
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Tania09**
Какое образование — заочно-удаленно-дистанционное?))
Наглость этой девицы зашкаливает.
+24
-11
+13
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Дружба11
Женя, все правильно, о своих серьезных планах-никому,чтобы все осуществилось, чтобы не глазили "добрые" люди вокруг.
+6
-5
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Verysia
Ответ Oleandra
Только не вздумала бы её Этери тренером в ТШТ устроить..
Диплом есть, ...
+5
-2
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Oleandra
Только не вздумала бы её Этери тренером в ТШТ устроить..
+12
-11
+1
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