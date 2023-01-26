Евгения Медведева: «У меня есть тренерское образование, но пока что я собираюсь его использовать только на мастер-классах»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, планирует ли становиться тренером.

– Где-то писали, что у тебя мечта после карьеры школу фигурного катания свою личную открыть, это тоже своего рода шажок? Или много чего пишут?

– О, я вообще не знаю, откуда все взяли, что это моя мечта! Я нигде этого не говорила, я говорила, что «возможно»! В общем, я подразумевала это как одну из ветвей моего личностного роста, но пока что в планах это не стоит.

Хотя у меня есть тренерское образование, но пока что я собираюсь его использовать только на мастер-классах, – сказала Медведева.