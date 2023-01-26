Евгения Медведева: «В западной системе люди прежде всего заботятся о своем ментальном и физическом здоровье. У нас же на первый план выходят результаты»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о разнице между западным и российским подходами к спорту.

– Спрошу про подход в отечественной тренерской школе и в западных. Многие говорят, ну правда намного мягче, намного более заботливо, по отношению к тому, что чувствует спортсмен – это про западную школу, конечно же. Оправдана ли вот эта наша жесткость общеизвестная?

– Разница в школах была всегда и никогда, в принципе, не было по-другому. Но в западной системе есть свои проблемы. Было очень много скандальных ситуаций, касающихся тренеров и массажистов мужского пола в спортивной гимнастике – если хотите, можете в интернете посмотреть.

Разница в подходе к собственным результатам – она, безусловно, есть, но при этом чаще можно заметить, например, вот как на Олимпиаде в Токио, летней, на спортивной гимнастике у Симоны Байлс подсдали нервы. И человек может открыто сказать, что «мне некомфортно, я себя чувствую плохо, я решила не выступать, потому что вот так».

– Да, помню, но это так... так странно было!

– Вот видишь, для нас это немножечко странно, а на самом деле для них это нормально, и весь западный мир ее поддержал! То есть в этом и есть разница менталитетов, что, прежде всего, люди заботятся о своем ментальном здоровье и физическом.

У нас же на первый план выходят результаты, то есть если даже сдали нервы – мы все равно выходим на соревнования, получится или не получится. Но мы все равно на них выходим. У нас другого варианта вообще в принципе в голове нет, и поэтому вот эта вот разница мышления, – сказала Медведева.

Эстонский тренер Леванди: «Методы, которые Розанов вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать и материться на детей»