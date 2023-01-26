Евгения Медведева: «В западной системе люди прежде всего заботятся о своем ментальном и физическом здоровье. У нас же на первый план выходят результаты»

Теги сборная России спортивная гимнастика сборная США жен женское катание Евгения Медведева Симона Байлс Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о разнице между западным и российским подходами к спорту.

– Спрошу про подход в отечественной тренерской школе и в западных. Многие говорят, ну правда намного мягче, намного более заботливо, по отношению к тому, что чувствует спортсмен – это про западную школу, конечно же. Оправдана ли вот эта наша жесткость общеизвестная?

– Разница в школах была всегда и никогда, в принципе, не было по-другому. Но в западной системе есть свои проблемы. Было очень много скандальных ситуаций, касающихся тренеров и массажистов мужского пола в спортивной гимнастике – если хотите, можете в интернете посмотреть.

Разница в подходе к собственным результатам – она, безусловно, есть, но при этом чаще можно заметить, например, вот как на Олимпиаде в Токио, летней, на спортивной гимнастике у Симоны Байлс подсдали нервы. И человек может открыто сказать, что «мне некомфортно, я себя чувствую плохо, я решила не выступать, потому что вот так».

– Да, помню, но это так... так странно было!

– Вот видишь, для нас это немножечко странно, а на самом деле для них это нормально, и весь западный мир ее поддержал! То есть в этом и есть разница менталитетов, что, прежде всего, люди заботятся о своем ментальном здоровье и физическом.

У нас же на первый план выходят результаты, то есть если даже сдали нервы – мы все равно выходим на соревнования, получится или не получится. Но мы все равно на них выходим. У нас другого варианта вообще в принципе в голове нет, и поэтому вот эта вот разница мышления, – сказала Медведева.

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52 комментария

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ХЫЫЫ
Медведевой за эту справедливую мысль +1.
Итого по интеллекту ЕМ > Загитова и все его фанаты вместе взятые.
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thisbooksucksomuch
Ответ Iuliia Timofeyeva
Ага, ментальное здоровье...а все эти дела о домогательствах, изнасилованиях, о которых они через годы начинают рассказывать..И в гимнастике такое было, и в женском футболе, и в плавании, и в том же ФК Сипре отличился секс-скандалом, в котором еще и ребенок был замешан...офигенное ментальное здоровье. Лучшее просто.
посмотрите документалку про скандал в федерации гимнастике,девочки говорили об этом много лет,но все замалчивалось,хорошо что в итоге правда вышла наружу и полетели головы всех причастных, в том числе и высшего рук-ва олимпийского комитета США, только вот психическое здоровье этим девочкам,а некоторым из них даже жизни,обратно не вернуть
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Lekmcz
Ответ Olga.t
В Японии этот препарат под запретом, таможня не пропустила.
И это, и слив в прессу в США про ТИ он же допинг. У деда Симоны все отлично было, школы ее имени открывали и толпа в сборную США, и внучка чего только не выиграла. Но японцы не дали ввести препарат, инсайдерский журнал опубликовал правду про ТИ.
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Lennuci
Если цель - ментальное и психическое здоровье, то это физкультура, а не большой спорт с его целями (результат), которые есть у любого спортсмена.
EМ же в физинституте учится, там не преподавали разницу? При чем тут менталитет? В голове, как обычно, каша и спортивную психологию явно не посещала.
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Bleffinho
Ответ Адепт Суперлиги
Всё по делу. В постсоветском спорте это повсеместно, результаты только кнутом достигаются. Люди - как расходный материал, об их чувствах никто не думал и не думает никогда.
дада, при этом проф спорт, в котором всё существует только ради денег, а спортсменов списывают на раз два как расходники, появился как раз в США
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juliamart
Пример с Байлз неудачный явно. И о ментальном здоровье западных стран сейчас говорить не приходится...
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Николай Чижов
Ответ RS97
Да даже не в Байлз суть. А в менталитете. Тут она правильно сказала. Взять те же элементы ультра си. Неужели у них девочки из другого теста. Просто их воспитывают по другому. И даже есть допинг, то бережнее видимо.
Просто там не додумались еще девченок блокираторами гормонов пичкать, как начнут показатели сразу вверх пойдут
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АнаСтасиЯ
Да, у Симоны без психотропов, ментальное здоровье здорово просело.
Отличный пример!
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шампион
Медведева выразила свою мысль коряво, как всегда.
Но можно догадаться, что имела в виду великая чемпионка. Результат любой ценой - в том числе физического и психического здоровья.
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Адепт Суперлиги
Всё по делу. В постсоветском спорте это повсеместно, результаты только кнутом достигаются. Люди - как расходный материал, об их чувствах никто не думал и не думает никогда.
+3
-5
-2
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Лутц-Ритт
Ну какие нервы сдали и ментальное здоровье пошатнулось у Байлс? Просто ей нужные пилюльки не подвезли))
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Bleffinho
Ответ Великий Кукурузо
Да и медицина в целом лучше чем в США,чё уж скромничать🤦🏻‍♂️🤡😬
в некоторых аспектах определённо лучше. Очень многое упирается в деньги. Медицина - это очень обширное понятие, а мир не черно-белый
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Lekmcz
Симона почувствовала себя плохо ровно сразу же как вскрылась правда про таблетки и ТИ и подставила команду. Она думала про их здоровье? На этот вопрос только Симона ответит.
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Белые штаны Хави
Ответ Леличек
Ментальное здоровье? Ну да, ну да)) Да эта Байлз вся насквозь уже наркотой (легальной)) пропитана, а как дозу не дали, так тут же ломка началась.
Вместе торчали?)
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Николай Чижов
Да там как и у нас на все готовы, там под Лассара, тут под еще кого. Там антидепрессанты, тут стероиды. Все они одинаковые. Только 5 лет тюрьмы и пожизненное отстранение от спорта
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RS97
Да даже не в Байлз суть. А в менталитете. Тут она правильно сказала. Взять те же элементы ультра си. Неужели у них девочки из другого теста. Просто их воспитывают по другому. И даже есть допинг, то бережнее видимо.
+2
-3
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Bernie
Ответ Gemma157
Почитаешь комменты на ветках Жени и понимаешь, как же точно сказала Юлия Козлова из первого канала..
Ну реально глупость сказала же.
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Философия
Ммм..., я что-то пропустила про Байлз? Ей же таблетки не пропустили и она без них не смогла выступать. А тут версия, что она просто нервничала.
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Elenavasilevna
Ответ Лека-Лека
Пусть МЖ об этом скажет Чену или Ханю. Вот кто не заботился о результатах.
А так же Майдич, которая со сломанным ребром за медаль билась на ОИ, Ковальчик с переломом выиграла медаль. Да и все остальные спортсмены , которые едут на ГС не за медалями, а за здоровьем)))
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Bleffinho
Пример с Байлз очень показательный. Медведева не пытается разобраться в реальных причинах проблем Байлз, она слепо верит в красивую оболочку, которую ей пихает западная пропаганда, при этом всего добилась и живёт припеваючи Медведева в России, в которой ей кажется все плохие, зые, жестокие, но нигде такую карьеру и жизнь, как в России сделать не может и не сможет
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Белые штаны Хави
Фанаты Загитовой тут как тут
+3
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Великий Кукурузо
Ответ Bleffinho
это поэтому у них с детства на около наркотические антидепрессанты подсаживают почти всех, от сдвг риталином детей пичкают, чтобы спортом заниматься, а потом всех дружно с расстройствами разного характера лечат марихуанной? Может Медведевой такого здоровья меньального и физического не хватало в России?
Да и медицина в целом лучше чем в США,чё уж скромничать🤦🏻‍♂️🤡😬
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Gemma157
Почитаешь комменты на ветках Жени и понимаешь, как же точно сказала Юлия Козлова из первого канала..
+4
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Bernie
Весь мир поддержал чёрную девочку , Которая
легально сидела на тяжелых препаратах ИМЕЯ ТИ.
Просто пилюли не пропустила таможня!
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Gemma157
Ответ Tresk2
Женька лучшая! Алинка прочитала, и ничего не поняла.
+100!)
🤣🤣🤣
+2
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