Алексей Шевченко: «Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса». Тогда бы назначили Цулыгина»

Главного тренера «Салавата» Виктора Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» .

«Матч против «Ак Барса» был определяющим для . Его могли уволить в случае поражения. Тогда бы назначили », – сказал Шевченко.

Уфимская команда обыграла казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент « » занимает шестое место в таблице Востока с 65 очками после 55 матчей.