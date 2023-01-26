Алексей Шевченко: «Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса». Тогда бы назначили Цулыгина»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Николай Цулыгин Виктор Козлов КХЛ Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Главного тренера «Салавата» Виктора Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса». 

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Матч против «Ак Барса» был определяющим для Виктора Козлова. Его могли уволить в случае поражения. Тогда бы назначили Николая Цулыгина», – сказал Шевченко. 

Уфимская команда обыграла казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Востока с 65 очками после 55 матчей.

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19 комментариев

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Ачиваков Марат
Шевченко, что за бред вы несёте, лишь бы попиз..ть. Эта команда 100% Козлова, он ее построил, ему ее и вести до конца. Болельщики не слушайте этого обзорника, порой он так чушь несёт, нашелся эксперт, что то вроде жёлтой прессы.
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Влад Хасанов
Вы не правы! Не Козлов, у нас первый на вылет - это господин " Баширов ". И это, мы, болельщики, просто так не оставим. За его бездарность!!! Только петиция и обращение к Главе республики.
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RusSh
Шевченко больной? Только руководство клуба пишет, что будут формирмировать состав основываясь на желаниях Козлова, он пишет, что хотят уволить.)))) А руководство клуба, что сделало вообще чтобы СЮ вообще попал в зону ПО? Правильно, ничего. И зачем он будут его увольнять? Знарок с командой которой в начале сезона отдали уже КГ в хвосте плелся.))) Шева, лечись.....пей через одну...и будет тебе щастье.))))
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Фаниль
Смысл какой если уволят Виктора Николаевича??????? Он Хороший тренер! Главное что здесь? Что б не отслушались Гл.Тренера, хоккеисты вот что самое Главное в сезоне.
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позор не адекватам
Бросай употреблять Шевченко!
До всех уже дo€бался🤦🏻‍♂️
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SherDmi
Шева ты чего несешь, болеешь что ли???
Какого хрена ты эти высеры выдаешь!!??
В недельном запое по ходу был!
Руководство клуба неделю назад говорит, что у них полнейшее доверие к ТШ и все слухи бред!!!
А это тело протрезвело и давай херню нести!!!!
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Лысый хайпует
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irek203102
Билялетдинову противопоказаны перелеты («СЭ»)
Алексей Шевченко: «Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса»
Волшебные свойства горячительных напитков -- вот так придумывают сенсации= новости от Шевченко
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Фарит Хайруллин
Ответ BertNiKK
Ерунда какая-то. Чисто логически если посудить, то что изменится от увольнения Козлова? У нас нет сильных финских легионеров, которые делали раньше разницу и могли переворачивать ход игры. У нас нет сильного, мощного и солидного вратаря, который вытаскивал бы матчи. Смысла сейчас от смены тренера я не вижу.
У Цулыгина был результат
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strash
Самое интересное, с какой бы мотивировкой сменили бы Козлова ?) Игры есть, пока в плофф попадаем, игроки себя периодически показывают...
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strash
Да Шевченко за АБ топит, он сам это признавал и соответственно как мелкая звезделка, будет писать фейки и гадости про СЮ ) Он как Бизнес-Онлайн, только в одном лице, пустослов )
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Радмир Батталов
Не верю Шеве, это просто наброс чтобы его не забывали)))
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Booligan
Ответ vvl
Шевченко элементарный ИНТРИГАН. Шевченко не журналист, и это все и давно знают.
хоккейный Губерниев
+3
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vvl
Шевченко элементарный ИНТРИГАН. Шевченко не журналист, и это все и давно знают.
+12
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Рамис Зарипов
Чушь, что можно предъявить Козлову? А вот ему есть о чем поговорить !!!
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ЧакЧак
видно было что дог катают через ОТ
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Роберт Ганиев
Ответ BertNiKK
Ерунда какая-то. Чисто логически если посудить, то что изменится от увольнения Козлова? У нас нет сильных финских легионеров, которые делали раньше разницу и могли переворачивать ход игры. У нас нет сильного, мощного и солидного вратаря, который вытаскивал бы матчи. Смысла сейчас от смены тренера я не вижу.
Вот именно.У Цулыгина был Умарк, который в одиночку мог что то придумать не говоря об остальных.Сейчас же смена могла даже отрицательно повлиять на команду
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BertNiKK
Ерунда какая-то. Чисто логически если посудить, то что изменится от увольнения Козлова? У нас нет сильных финских легионеров, которые делали раньше разницу и могли переворачивать ход игры. У нас нет сильного, мощного и солидного вратаря, который вытаскивал бы матчи. Смысла сейчас от смены тренера я не вижу.
+19
-3
+16
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Rialto
Чушь
+12
-1
+11
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