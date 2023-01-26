Алексей Шевченко: «Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса». Тогда бы назначили Цулыгина»
Главного тренера «Салавата» Виктора Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
«Матч против «Ак Барса» был определяющим для Виктора Козлова. Его могли уволить в случае поражения. Тогда бы назначили Николая Цулыгина», – сказал Шевченко.
Уфимская команда обыграла казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Востока с 65 очками после 55 матчей.
До всех уже дo€бался🤦🏻♂️
Какого хрена ты эти высеры выдаешь!!??
В недельном запое по ходу был!
Руководство клуба неделю назад говорит, что у них полнейшее доверие к ТШ и все слухи бред!!!
А это тело протрезвело и давай херню нести!!!!
Алексей Шевченко: «Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса»
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