Билялетдинов о баннере с кадром из «Убить Билла»: «А что там было изображено? Не обратил внимания»
Зинэтула Билялетдинов высказался о баннере болельщиков «Салавата Юлаева».
Фанаты уфимского клуба перед игрой Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) вывесили баннер с кадром из «Убить Билла».
На плакате изображена актриса Ума Турман в роли Беатрикс Киддо из фильма режиссера Квентина Тарантино. Баннер стал отсылкой к прозвищу Билялетдинова. На мече героини видна надпись: «Можно всем проиграть, только не «Ак Барсу».
– Как отреагировали на баннер болельщиков «Салавата Юлаева» перед матчем?
– Не обратил внимания. А что там было изображено? – ответил главный тренер казанской команды.
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с кадром из «Убить Билла» на игре против «Ак Барса»
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