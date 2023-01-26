Билялетдинов о баннере с кадром из «Убить Билла»: «А что там было изображено? Не обратил внимания»

высказался о баннере болельщиков «Салавата Юлаева».

Фанаты уфимского клуба перед игрой Фонбет чемпионата с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) вывесили баннер с кадром из «Убить Билла».

На плакате изображена актриса Ума Турман в роли Беатрикс Киддо из фильма режиссера Квентина Тарантино. Баннер стал отсылкой к прозвищу Билялетдинова. На мече героини видна надпись: «Можно всем проиграть, только не « ».

– Как отреагировали на баннер болельщиков « » перед матчем?

– Не обратил внимания. А что там было изображено? – ответил главный тренер казанской команды.

Фанаты «Салавата» вывесили баннер с кадром из «Убить Билла» на игре против «Ак Барса»