Билялетдинов о баннере с кадром из «Убить Билла»: «А что там было изображено? Не обратил внимания»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о баннере болельщиков «Салавата Юлаева».

Фанаты уфимского клуба перед игрой Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) вывесили баннер с кадром из «Убить Билла».

На плакате изображена актриса Ума Турман в роли Беатрикс Киддо из фильма режиссера Квентина Тарантино. Баннер стал отсылкой к прозвищу Билялетдинова. На мече героини видна надпись: «Можно всем проиграть, только не «Ак Барсу».

– Как отреагировали на баннер болельщиков «Салавата Юлаева» перед матчем?

– Не обратил внимания. А что там было изображено? – ответил главный тренер казанской команды.

Фанаты «Салавата» вывесили баннер с кадром из «Убить Билла» на игре против «Ак Барса»

5 комментариев

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Dok.Polet
В этом весь интеллект болельщиков Салата !
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Человек Разумный
Правильно ЗХБ ответил,что ничего не заметил!!! На идиотов реагировать и внимание обращать--себе дороже...
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Слово и Дело
А ведь на самом деле, с приходом Била команда встряхнулась. Победы появились. Но, извините, какими методами. Хитрюга знает на какие больные точки игрокам нажимать. Мы же за красивый хоккей, а не за провакационный.
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Ачиваков Марат
Грубовато. Пусть живут, но озираются Зелёной машины ( правильной)!
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Линар Нуртдинов
Билл ты умер? -да не, меня убило..))
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