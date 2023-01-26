Панин после матча с «Ак Барсом» выложил фото с собакой: «Еще есть какой-то пес?»
Григорий Панин после матча с «Ак Барсом» опубликовал фото с собакой.
«Салават Юлаев» обыграл казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Хоккеисты команд устроили потасовку в конце второго периода. По итогам эпизода Панин, Александр Радулов и Дмитрий Воронков получили по две минуты штрафа за неправильную атаку.
«Еще есть какой-то пес?
Спасибо всем», – написал защитник «Салавата Юлаева».
Фото: соцсеть Григория Панина
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очень уж он на серийного убийцу чекотилу смахивает))))
двоих ушатал как мышь из подтяжка! и достойно капитана фоточки после матча выкладывает...
встретимся в плей офф, может кукушку немного поправят, а то совсем внешний вид нехороший😂
Всегда интересовало,что за душнилы минусуют такое?)