Панин после матча с «Ак Барсом» выложил фото с собакой: «Еще есть какой-то пес?»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин фото КХЛ соцсети собаки Хоккей

Григорий Панин после матча с «Ак Барсом» опубликовал фото с собакой.

«Салават Юлаев» обыграл казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Хоккеисты команд устроили потасовку в конце второго периода. По итогам эпизода Панин, Александр Радулов и Дмитрий Воронков получили по две минуты штрафа за неправильную атаку.

«Еще есть какой-то пес?

Спасибо всем», – написал защитник «Салавата Юлаева».

 

Фото: соцсеть Григория Панина 

Радулов о реакции болельщиков «Салавата» на себя: «Почаще бы такую атмосферу в КХЛ – это заводит. Люди начинают больше любить хоккей»

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24 комментария

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Владислав Шамбазов
Ответ strash
А ты лично готов ему подправить кукушку ??)) Или как ваш Воронков который исподтишка бьет в спину или как ЛЯмкин говорить гадости, ты можешь тут быть героем ?)
я чёт боюсь его!..
очень уж он на серийного убийцу чекотилу смахивает))))
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BertNiKK
Ответ Серый
Честно, вот совсем не рад, что за нас играет Радулов. Все так же бесит, как и раньше. Удивительный типаж игрока, которого не хочется иметь даже в своей команде.
Это, видимо, кто как его воспринимает. По факту - он сейчас лучший в Ак Барсе как минимум по статистике, эмоциям и характеру. А вообще какой-то парадокс получается, конечно: будучи болельщиком Салавата, я по-прежнему к нему хорошо отношусь, нежели некоторые болельщики Ак Барса 😄
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strash
Ответ Великий Алонсо
Физиономия интеллектуала
Ну народ врать не будет ))) Рыбак рыбака видит из далека )))
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strash
Ответ Владислав Шамбазов
Саша хорошо его дауном изобразил во время матча😂
Ну когда человеку сказать нечего, он пытается свой образ переложить на другого ))) Это радулов умеет )
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Инженер-конструктор
Панин и собака – нестареющая классика.
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dosatuy
Ответ Серый
Честно, вот совсем не рад, что за нас играет Радулов. Все так же бесит, как и раньше. Удивительный типаж игрока, которого не хочется иметь даже в своей команде.
Соглашусь как человек раздражает, но какую он шайбу забил в Берне.
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strash
Ответ Владислав Шамбазов
герой матча))) двоих ушатал как мышь из подтяжка! и достойно капитана фоточки после матча выкладывает... встретимся в плей офф, может кукушку немного поправят, а то совсем внешний вид нехороший😂
А ты лично готов ему подправить кукушку ??)) Или как ваш Воронков который исподтишка бьет в спину или как ЛЯмкин говорить гадости, ты можешь тут быть героем ?)
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Владислав Шамбазов
герой матча)))
двоих ушатал как мышь из подтяжка! и достойно капитана фоточки после матча выкладывает...
встретимся в плей офф, может кукушку немного поправят, а то совсем внешний вид нехороший😂
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hanovm16@gmail.com
Радулов артист 😁 Панин Боец !👍🏻🇸🇱💪🏻
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Серый
Честно, вот совсем не рад, что за нас играет Радулов. Все так же бесит, как и раньше. Удивительный типаж игрока, которого не хочется иметь даже в своей команде.
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Серый
Ответ Великий Алонсо
Физиономия интеллектуала
свою покажи, Кришод.о.ер
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BW_world
Ответ Сергей Кот
а, этот Панин..
Годный коммент,прям улыбнуло
Всегда интересовало,что за душнилы минусуют такое?)
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Игорь Климов
Значит следующая их встреча будет точно с очень "огненными объятиями".
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Руслан Х
Красава!👍🏻
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Радмир Батталов
Очень, очень зачетно !!)))
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Meny
Стоит ли продолжать комментировать и продолжать эмоции после матча. Тогда это было к месту и времени, а теперь просто глупость.
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Ферзь на р1
Радулов, выставляй фото «Папина» и напиши, есть ещё один Панин
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Michael_Monza
Панин и собака. Опасное сочетание, а от спортса можно ожидать все что угодно.
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ASM'9
Ответ Великий Алонсо
Физиономия интеллектуала
Кофе вштырило😁
0
0
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Владислав Шамбазов
Ответ Великий Алонсо
Физиономия интеллектуала
Саша хорошо его дауном изобразил во время матча😂
+3
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Rinat Khudayberdin
Ответ Великий Алонсо
Физиономия интеллектуала
⬆️ комментарий обиженки
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Сергей Кот
а, этот Панин..
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Xell
Радулов еще
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Великий Алонсо
Физиономия интеллектуала
+4
-11
-7
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