Панин после матча с «Ак Барсом» выложил фото с собакой: «Еще есть какой-то пес?»

после матча с « » опубликовал фото с собакой.

« » обыграл казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Хоккеисты команд устроили потасовку в конце второго периода. По итогам эпизода Панин, Александр Радулов и Дмитрий Воронков получили по две минуты штрафа за неправильную атаку.

«Еще есть какой-то пес?

Спасибо всем», – написал защитник «Салавата Юлаева».

Фото: соцсеть Григория Панина

Радулов о реакции болельщиков «Салавата» на себя: «Почаще бы такую атмосферу в КХЛ – это заводит. Люди начинают больше любить хоккей»

«Сучка маленькая, я тебя трахну». Радулов, Воронков и Панин получили удаления из-за потасовки в игре «Салавата» и «Ак Барса»