СКА победил ЦСКА (3:1), забив два гола в большинстве в конце 3-го периода. У команды Федорова три поражения подряд

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Никита Нестеров Никита Гусев Эмиль Галимов Роман Ротенберг Кристиан Ярош Хоккей

СКА обыграл ЦСКА благодаря двум голам в конце третьего периода.

Команда тренера Романа Ротенберга победила московский клуб (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Значительную часть матча на табло сохранялся счет 1:1.

На 58-й минуте защитник ЦСКА Кристиан Ярош был удален на две минуты за выброс шайбы. СКА реализовал большинство спустя десять секунд – отличился Эмиль Галимов.

На отметке 59:08 защитник ЦСКА Никита Нестеров удалился на две минуты за подножку. Никита Гусев забросил третью шайбу на отметке 59:47.

СКА и ЦСКА сыграли шестой матч между собой в регулярном чемпионате – у команд по три победы в этой серии.

Добавим, что ЦСКА проиграл третий матч подряд. Ранее команда Сергея Федорова уступила московскому «Динамо» (1:2 Б) и «Торпедо» (1:3).

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18 комментариев

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bulkin70
Ответ Космический Котик
Ох, чувствую, сейчас у Йозе Марино очередной приступ величия начнется. Ну и его ударная медиа-тройка Крикунов-Кожевников-Плющев обязательно подпоёт.
Никакого величия, просто победили ЦСКА и готовимся к следующей игре.
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bulkin70
Ответ Антон Собанин
ЦСКА проиграли не по делу!
Очень даже по делу, счёт на табло.
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bulkin70
Ответ Серёжа Новиков
Игра была до гола после 1:1. Могла качнуться в любую сторону. СКА дожал москвичей и судьи здесь не причем. Все удаления очевидные.
Так и есть. СКА молодцы, особенно Гусев порадовал.
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endggwp
С победой, Армейцы!!!💪🏼❤️💙
+3
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Серёжа Новиков
Игра была до гола после 1:1. Могла качнуться в любую сторону. СКА дожал москвичей и судьи здесь не причем. Все удаления очевидные.
+10
-1
+9
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Серёжа Новиков
Ответ Evgeniy Pinchuk
Какое интересно? Когда шайбу выбросил или подножку сделал? Странная у тебя однако трактовка правил...???....
Спорить с такими бесполезно. Не умеют проигрывать.
+5
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alklimov2018
Мне кажется сегодня более унылый хоккей был только в Астане. И это флагманы нашего хоккея.
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Traumm
Ответ Evgeniy Pinchuk
Какое интересно? Когда шайбу выбросил или подножку сделал? Странная у тебя однако трактовка правил...???....
Повтор по Гусю посмотрите
0
-5
-5
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AndreyEN
Ответ Dmitry Averyanov
Проплаченные газпромовские судьишки всю игру искали удаления у ЦСКА,и благосклонно отдали питерским оговоренную заранее победу...
Плачь роснефтевская девчуля!!! Как РН покупает кубки, так ты потаскуха не печатаешь гадости)
+11
-5
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Muradona69
Во что играем, совершенно не понятно! Третью игру кряду, какой-то чесотке влетаем... (
+2
-8
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AndreyEN
Ответ Юрий Тюмин
Липовое удаления подарил судья победу СКА
Набор не связанных слов) исправляйся, юрец!
+4
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Антон Собанин
ЦСКА проиграли не по делу!
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-10
-8
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Сергей Анатольевич
Ответ Юрий Тюмин
Липовое удаления подарил судья победу СКА
Точно
+3
-11
-8
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Dmitry Averyanov
Проплаченные газпромовские судьишки всю игру искали удаления у ЦСКА,и благосклонно отдали питерским оговоренную заранее победу...
+7
-13
-6
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Evgeniy Pinchuk
Ответ Юрий Тюмин
Липовое удаления подарил судья победу СКА
Какое интересно? Когда шайбу выбросил или подножку сделал? Странная у тебя однако трактовка правил...???....
+19
-4
+15
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Evgeniy Pinchuk
СКА и всех болельщиков команды с Победой!!! Хороший хоккей, достойная победа!
+17
-4
+13
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Юрий Тюмин
Липовое удаления подарил судья победу СКА
+9
-17
-8
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Космический Котик
Ох, чувствую, сейчас у Йозе Марино очередной приступ величия начнется. Ну и его ударная медиа-тройка Крикунов-Кожевников-Плющев обязательно подпоёт.
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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