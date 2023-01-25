СКА победил ЦСКА (3:1), забив два гола в большинстве в конце 3-го периода. У команды Федорова три поражения подряд

СКА обыграл ЦСКА благодаря двум голам в конце третьего периода.

Команда тренера победила московский клуб (3:1) в игре Фонбет чемпионата .

Значительную часть матча на табло сохранялся счет 1:1.

На 58-й минуте защитник ЦСКА Кристиан Ярош был удален на две минуты за выброс шайбы. СКА реализовал большинство спустя десять секунд – отличился .

На отметке 59:08 защитник ЦСКА Никита Нестеров удалился на две минуты за подножку. забросил третью шайбу на отметке 59:47.

СКА и ЦСКА сыграли шестой матч между собой в регулярном чемпионате – у команд по три победы в этой серии.

Добавим, что ЦСКА проиграл третий матч подряд. Ранее команда уступила московскому «Динамо» (1:2 Б) и «Торпедо» (1:3).