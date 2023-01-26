Ротенберг о СКА: «У нас похожая система с «Торпедо». Тренер, с которым мы ее строили, – Козырев – сейчас в Нижнем Новгороде»

Теги СКА Торпедо Андрей Козырев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что система игры СКА похожа на стиль «Торпедо».

Об этом главный тренер питерского клуба заявил после матча с ЦСКА (3:1).

– Начали не очень удачно. Сказывалось психологическое давление после серии из трех поражений от ЦСКА?

– Если вы посмотрите по броскам – мы должны были сразу забивать три гола. Нужно реализовывать свои моменты. Бросать не в живот вратарю, а туда, куда мы просим. У каждого голкипера есть слабые места – можно забить любому.

Нужно было продолжать гнуть свою линию. Нужно больше закрывать вратаря. Один-два хоккеиста должны закрывать. Нужно больше бросать, быть более нацеленными на гол. Лишний пасик не нужен. А вот голик – нужен. Здесь все просто.

Журналисты много пишут, но мы сами понимали, что в каких-то моментах шли на эксперименты. Без этого не пройти регулярный чемпионат. Нужно давать возможность играть разным хоккеистам. Игроки проверяются именно в бою.

Есть хоккеисты, которые лучше всех в тренировочном процессе, а в игре они этого по разным причинам не показывают. Надо было дать всем сыграть против самого сильного соперника. А это на сегодняшний день – ЦСКА. Чтобы сформировать состав на эту встречу и следующие матчи – надо им давать играть.

Не смотрим в турнирную таблицу – смотрим только на следующий матч. Нам нужно улучшать многие детали, и это интересный процесс. Нет предела совершенству.

Хоккей, который мы продвигаем, постоянно меняется. Мы постоянно вносим коррективы. У нас похожая система с «Торпедо», потому что тренер, с которым мы ее строили, – Андрей Козырев – сейчас работает в Нижнем Новгороде. Но эту систему мы строили год назад – она во многом поменялась.

Понятно, что философия и принципы не меняются, но мы постоянно вносим коррективы – это плюс для нас и сложность для соперников. Мы вносим вариативность – можем поменять звенья и тактику во время матча. Важно иметь такую возможность, потому что соперникам тяжелее готовиться.

Нас тяжелее читать. Раньше нас читали в зоне атаки, когда мы постоянно делали сброс за ворота – сейчас мы так не делаем. Это как пример. Сейчас мы больше бросаем, поэтому и голов больше. Забили больше всех в КХЛ – 199 голов. Серьезный рубеж. Надеемся, в следующей игре сможем забросить двухсотую шайбу – это дорогого стоит.

Но мы могли забить на 50 голов больше, если бы были более нацеленными и делали вещи, о которых просит тренерский штаб. Это наша работа – достичь таких деталей.

Мы смотрим все матчи КХЛ, смотрим ВХЛ, МХЛ. Конечно, смотрим, как играют «Бостон» и «Колорадо». Нам это интересно, изучаем.

Никого не копируем, но берем лучшее. Как сказал один человек, хорошо известный вам: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Мы это и делаем, – сказал главный тренер СКА.

22 комментария

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заводчанин
Ответ 1960лоцман
У вас не может быть похожей системы ни с каким клубом,на вас работают все
Да его не переубедить, он будет думать, что весь этот «чудо» тренерский штаб , даже свой южный фарм в лидеры затащил бы.
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KoToV
Ответ andiva1973
Какая у тебя система???... Повыдергивал сливки из всех команд...Величайший тренер! Здесь и без тренера играть можно...
Вот оказывается как всё просто))) А что же тогда у Знарка в Ак Барсе сливки не заиграли, а?
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KoToV
Ответ mailman
одинаковые команды безусловно, и по игре и по бюджету, и по "системе", только у них профессор на тренерском мостике, а у вас вот это
А давно ли Ларионов стал Профессором на тренерском поприще??? Ведь прозвище "Профессор" эту не за тренерскую деятельность давали.
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KoToV
Ответ Матроскин52
Игра Торпедо это результат работы всего ТШ… и Профессора и Козырева и Васильева и Хабибуллина… Про бюджеты и возможности промолчу 😷…
Аналогично игра СКА - результат работы всего ТШ.
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KoToV
Ответ 1960лоцман
Какой он фанат ,посмотрел бы я на него если бы не было дружбана Путина,весь фанатизм испарился сразу же
Ну однако же не испарился, хотя и проигрыши были не только в рамках клуба СКА но и в рамках сборной.
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KoToV
Ответ Alex Zimin
Только надо учесть что у Торпедо одна половина игроков проводит свой первый полноценный сезон на уровне КХЛ , а вторая половина реанимирует свою карьеру и проводит лучший сезон...получая при этом "смешные", по меркам СКА , деньги... Система у него похожая...
Причём тут игроки? Он конкретно про систему говорит, про Козырева.
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KoToV
Ответ 1960лоцман
У вас не может быть похожей системы ни с каким клубом,на вас работают все
Ага, особенно ЦСКА и Ак Барс работают на СКА)))
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1960лоцман
Ответ HockeyMan
Над Ротенбергом можно много смеяться и угорать, но то что он фанат своего дела, каких в кхл единицы и пахарь - это надо признать
Какой он фанат ,посмотрел бы я на него если бы не было дружбана Путина,весь фанатизм испарился сразу же
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1960лоцман
У вас не может быть похожей системы ни с каким клубом,на вас работают все
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Alex Zimin
Только надо учесть что у Торпедо одна половина игроков проводит свой первый полноценный сезон на уровне КХЛ , а вторая половина реанимирует свою карьеру и проводит лучший сезон...получая при этом "смешные", по меркам СКА , деньги...
Система у него похожая...
+3
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+3
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Тренерские конспекты Бормана
Шариков заявил, что профессор сделал ему операцию по превращении из псины в человека, по его шариковским методичкам
+4
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Тренерские конспекты Бормана
Нищее торпедо, идет на третьем месте, это шикарный результат, а Йозе нечего к нему примазыватся. 🤡
+5
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+5
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HockeyMan
Над Ротенбергом можно много смеяться и угорать, но то что он фанат своего дела, каких в кхл единицы и пахарь - это надо признать
+1
-3
-2
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Матроскин52
Будет ли эта система работать в плей-офф - покажет плей-офф… недолго осталось…
+2
0
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Матроскин52
Игра Торпедо это результат работы всего ТШ… и Профессора и Козырева и Васильева и Хабибуллина… Про бюджеты и возможности промолчу 😷…
+7
0
+7
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Серый
Ну да, без Козырева Торпедо и в плей-офф не попадало бы... (сарказм)
+1
-1
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mailman
одинаковые команды безусловно, и по игре и по бюджету, и по "системе", только у них профессор на тренерском мостике, а у вас вот это
+3
-2
+1
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Раменки за Динамо
И здесь финн успел примазаться.
+2
-2
0
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andiva1973
Какая у тебя система???... Повыдергивал сливки из всех команд...Величайший тренер! Здесь и без тренера играть можно...
+14
-2
+12
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oleg m
Ларионов играет по ротенберговским методичкам—вот в чём секрет «Торпедо», оказывается.
+18
-2
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banchik1
Ну ладно, Рома, ты сравниваешь систему СКА с ларионовской в Торпедо (и мы даже не будем ничего говорить о разнице в бюджетах), но почему ты не говоришь, что по таланту и как игрок ты сравним с Ларионовым? Ротенбергов не красит такая скромность!
+26
-2
+24
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Shamarin
Ларионов крут. За три копейки такую команду собрал, поставил им игру и это в первый же сезон. Гнать надо всех этих Биллов, Воробьёвых и прочее старье, которому важны только эти 1:0, 2:1. Если эта муть на результат и нужна, то только в плове. Хоккей для болел!
+31
-3
+28
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