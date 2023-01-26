Ротенберг о СКА: «У нас похожая система с «Торпедо». Тренер, с которым мы ее строили, – Козырев – сейчас в Нижнем Новгороде»

заявил, что система игры СКА похожа на стиль « ».

Об этом главный тренер питерского клуба заявил после матча с ЦСКА (3:1).

– Начали не очень удачно. Сказывалось психологическое давление после серии из трех поражений от ЦСКА?

– Если вы посмотрите по броскам – мы должны были сразу забивать три гола. Нужно реализовывать свои моменты. Бросать не в живот вратарю, а туда, куда мы просим. У каждого голкипера есть слабые места – можно забить любому.

Нужно было продолжать гнуть свою линию. Нужно больше закрывать вратаря. Один-два хоккеиста должны закрывать. Нужно больше бросать, быть более нацеленными на гол. Лишний пасик не нужен. А вот голик – нужен. Здесь все просто.

Журналисты много пишут, но мы сами понимали, что в каких-то моментах шли на эксперименты. Без этого не пройти регулярный чемпионат. Нужно давать возможность играть разным хоккеистам. Игроки проверяются именно в бою.

Есть хоккеисты, которые лучше всех в тренировочном процессе, а в игре они этого по разным причинам не показывают. Надо было дать всем сыграть против самого сильного соперника. А это на сегодняшний день – ЦСКА. Чтобы сформировать состав на эту встречу и следующие матчи – надо им давать играть.

Не смотрим в турнирную таблицу – смотрим только на следующий матч. Нам нужно улучшать многие детали, и это интересный процесс. Нет предела совершенству.

Хоккей, который мы продвигаем, постоянно меняется. Мы постоянно вносим коррективы. У нас похожая система с «Торпедо», потому что тренер, с которым мы ее строили, – Андрей Козырев – сейчас работает в Нижнем Новгороде. Но эту систему мы строили год назад – она во многом поменялась.

Понятно, что философия и принципы не меняются, но мы постоянно вносим коррективы – это плюс для нас и сложность для соперников. Мы вносим вариативность – можем поменять звенья и тактику во время матча. Важно иметь такую возможность, потому что соперникам тяжелее готовиться.

Нас тяжелее читать. Раньше нас читали в зоне атаки, когда мы постоянно делали сброс за ворота – сейчас мы так не делаем. Это как пример. Сейчас мы больше бросаем, поэтому и голов больше. Забили больше всех в КХЛ – 199 голов. Серьезный рубеж. Надеемся, в следующей игре сможем забросить двухсотую шайбу – это дорогого стоит.

Но мы могли забить на 50 голов больше, если бы были более нацеленными и делали вещи, о которых просит тренерский штаб. Это наша работа – достичь таких деталей.

Мы смотрим все матчи , смотрим ВХЛ, МХЛ. Конечно, смотрим, как играют «Бостон» и «Колорадо». Нам это интересно, изучаем.

Никого не копируем, но берем лучшее. Как сказал один человек, хорошо известный вам: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Мы это и делаем, – сказал главный тренер СКА.