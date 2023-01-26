«Салават» – приоритет для Кадейкина. Игрок намерен продлить контракт на фоне интереса СКА и ЦСКА
Александр Кадейкин готов остаться в «Салавате Юлаеве».
Действующий контракт нападающего с уфимским клубом истекает 30 апреля 2023 года.
Известно, что к 29-летнему центрфорварду проявляют интерес клубы Западной конференции – СКА и ЦСКА.
Но, как сообщает «Бизнес Online», Кадейкин намерен подписать новый контракт с командой из Башкортостана. «Салават Юлаев» – приоритетный вариант для игрока.
Кадейкин выступает за уфимский клуб с 2018 года.
Нападающий набрал 31 (11+20) балл за результативность при полезности «плюс 7» в 55 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 17:12.
А так хорошая новость.
всем известные «папа с сыном»
сперли, мягко говоря, весь топливно-энергетический комплекс Башкортостана, который всей страной строили деды и прадеды, сын уехал в Австрию и практически все деньги с собой увез, а из оставшихся крох папа его несколько школ достроил/построил и что то там спонсировал и все ему кланяются… дурдом…
Напомню, что СЮ - это первый признанный базовый клуб сб. России и ТШ и игроков тащили с этими же аргументами. Не стоит тут из себя святых делать.
Здесь лучше подходит изречение Цезаря: «Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме»