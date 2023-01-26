«Салават» – приоритет для Кадейкина. Игрок намерен продлить контракт на фоне интереса СКА и ЦСКА

Теги Салават Юлаев ЦСКА СКА КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Александр Кадейкин готов остаться в «Салавате Юлаеве».

Действующий контракт нападающего с уфимским клубом истекает 30 апреля 2023 года.

Известно, что к 29-летнему центрфорварду проявляют интерес клубы Западной конференции – СКА и ЦСКА.

Но, как сообщает «Бизнес Online», Кадейкин намерен подписать новый контракт с командой из Башкортостана. «Салават Юлаев» – приоритетный вариант для игрока.

Кадейкин выступает за уфимский клуб с 2018 года.

Нападающий набрал 31 (11+20) балл за результативность при полезности «плюс 7» в 55 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 17:12.

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26 комментариев

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*BG*
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
А может интерес этих клубов утҡа агента? У СКА и ЦСКА с центрами все норм вроде. А так хорошая новость.
У ЦСКА с качественными центрами есть некоторые трудности. Но и места под потолком зарплат нет на следующий сезон. И инсайдер наш уже опроверг интерес ЦСКА к Кадейкину.
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E.Lemarque
Ответ Александр Невский
Кадейкин не останется в Уфе . Все бегут из Уфы .
Не печалится дятел, что петь не может, его и так весь лес слышит...)
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ФКСМ..ХКСЮ
А может интерес этих клубов утҡа агента? У СКА и ЦСКА с центрами все норм вроде.
А так хорошая новость.
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Николай Шерстнёв
Кобылы как сороки все тащат, что плохо приколочено?
Это больше про НХЛ
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mihany12
Ответ Ильнур Исмагилов
Кто и что там наворовал? Благодаря этому фонду в Башкирии строились школы, детские сады, спортивные комплексы, дворцы культуры и больницы. И да, финансировались спортивные команды, которые представляли Башкирию на соревнованиях. Отжали у нас потом "Башнефть", и что потом? Сколько там школ построили для нас московские и питерские жулики?
Вот «странный» у нас народ…
всем известные «папа с сыном»
сперли, мягко говоря, весь топливно-энергетический комплекс Башкортостана, который всей страной строили деды и прадеды, сын уехал в Австрию и практически все деньги с собой увез, а из оставшихся крох папа его несколько школ достроил/построил и что то там спонсировал и все ему кланяются… дурдом…
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Rally
Ответ ruslanych
Ой лять, моралист нашелся. У нас ВСЯ КХЛ политпроект, и тот же СЮ себе такого не позволяет, собирать игроков на 3 состава, как СКА, еще и откровенно грабить, забирая любую мало-мальски перспективную молодежь, и иметь клубы-доноры.
Так это тему с политпроектом не я поднял, вот и объяснил выше товарищу, что вся КХЛ политпроект. В 2008 Салават не плохо чувствовал себя с фондом полных откуда неизвестно денег.
Напомню, что СЮ - это первый признанный базовый клуб сб. России и ТШ и игроков тащили с этими же аргументами. Не стоит тут из себя святых делать.
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Николай Шерстнёв
Кобылы как сороки все тащат, что плохо приколочено?
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ruslanych
Ответ Rally
Пора уже становится лидером в топ. клубах, как тот же Хайруллин стал в СКА. Салават же тот же полит. проект как и почти все клубы КХЛ с гос. финансированием. Напомню, что СЮ финансировался одно время с фонда, с которого наворовали с гос. бюджета ;))
Ой лять, моралист нашелся. У нас ВСЯ КХЛ политпроект, и тот же СЮ себе такого не позволяет, собирать игроков на 3 состава, как СКА, еще и откровенно грабить, забирая любую мало-мальски перспективную молодежь, и иметь клубы-доноры.
+1
-2
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Александр Невский
Кадейкин не останется в Уфе . Все бегут из Уфы .
+1
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Слово и Дело
Ответ RusSh
Поговорка есть такая" Лучше быть последним среди Львов, чем первым среди шакалов". Так, что оставайся в СЮ.)))
Лучше быть капитаном маленького судна, чем матросом большого корабля.
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"Kuzya"
Ответ Rally
Школы и дет. сады должны были строится с гос. бюджета а не с левого фонда - как этим можно гордится?Башнефть - это реалии капитализма, более мелкий бизнес всегда пожираются рыбой по крупнее, это везде так.
Ну так должны, но не строят же. Например у нас при разимове и фонде Урала построили две больницы и дофига медпунктов, на всех персонал был, а сейчас все их закрыли, оставили одну больницу, а персонала даже на эту больницу не хватает.
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Ачиваков Марат
Ответ TimGI86
Я извиняюсь, но поговорка не подходит, что последний лев, что любой шакал питаются падалью. Да и сама поговорка звучала: «Лучше быть последним среди волков…» что значит, что лучше быть последним в приличной стае, нежели питаться падалью, и к тому же тоже не подходит, так как в противном случае вы имеете ввиду, что в СКА, ЦСКА отбросы общества, а в СЮ приличные ребята. Здесь лучше подходит изречение Цезаря: «Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме»
Быть, или не быть, вот в чем?
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TimGI86
Ответ RusSh
Поговорка есть такая" Лучше быть последним среди Львов, чем первым среди шакалов". Так, что оставайся в СЮ.)))
Я извиняюсь, но поговорка не подходит, что последний лев, что любой шакал питаются падалью. Да и сама поговорка звучала: «Лучше быть последним среди волков…» что значит, что лучше быть последним в приличной стае, нежели питаться падалью, и к тому же тоже не подходит, так как в противном случае вы имеете ввиду, что в СКА, ЦСКА отбросы общества, а в СЮ приличные ребята.
Здесь лучше подходит изречение Цезаря: «Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме»
+5
-2
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Rally
Ответ RusSh
Поговорка есть такая" Лучше быть последним среди Львов, чем первым среди шакалов". Так, что оставайся в СЮ.)))
Не, тут больше подходит " Быть худшим из лучших " , чем " Лучшим из худших " , к сожалению он склоняется ко второму варианту ;))
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-10
-7
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Rally
Ответ E.Lemarque
Почему в НХЛ поздно?! Лучше туда пробиваться, чем идти в "стойло"!
Если поедет в НХЛ то только белой дороги ему.
+1
-5
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Rally
Ответ Ильнур Исмагилов
Кто и что там наворовал? Благодаря этому фонду в Башкирии строились школы, детские сады, спортивные комплексы, дворцы культуры и больницы. И да, финансировались спортивные команды, которые представляли Башкирию на соревнованиях. Отжали у нас потом "Башнефть", и что потом? Сколько там школ построили для нас московские и питерские жулики?
Школы и дет. сады должны были строится с гос. бюджета а не с левого фонда - как этим можно гордится?Башнефть - это реалии капитализма, более мелкий бизнес всегда пожираются рыбой по крупнее, это везде так.
+1
-7
-6
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E.Lemarque
Ответ Crenk
В Детройт значит уже не собирается
Агент занимается
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E.Lemarque
Ответ Rally
Кадейкину пора на повышение, НХЛ поздно, а вот в Ска- ЦСКА можно. Сколько можно в посредственной команде играть.
Почему в НХЛ поздно?! Лучше туда пробиваться, чем идти в "стойло"!
+2
-1
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Ачиваков Марат
Хорошая новость! Саня генератор команды.
+3
-1
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RusSh
Поговорка есть такая" Лучше быть последним среди Львов, чем первым среди шакалов". Так, что оставайся в СЮ.)))
+3
-5
-2
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Ильнур Исмагилов
Ответ Rally
Пора уже становится лидером в топ. клубах, как тот же Хайруллин стал в СКА. Салават же тот же полит. проект как и почти все клубы КХЛ с гос. финансированием. Напомню, что СЮ финансировался одно время с фонда, с которого наворовали с гос. бюджета ;))
Кто и что там наворовал? Благодаря этому фонду в Башкирии строились школы, детские сады, спортивные комплексы, дворцы культуры и больницы. И да, финансировались спортивные команды, которые представляли Башкирию на соревнованиях. Отжали у нас потом "Башнефть", и что потом? Сколько там школ построили для нас московские и питерские жулики?
+11
-3
+8
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Rally
Ответ ruslanych
И в чем смысл сидеть в политпроекте на 3-4 ролях, играя по 10-12 минут?
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ruslanych
Ответ Rally
Кадейкину пора на повышение, НХЛ поздно, а вот в Ска- ЦСКА можно. Сколько можно в посредственной команде играть.
И в чем смысл сидеть в политпроекте на 3-4 ролях, играя по 10-12 минут?
+12
-2
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Rally
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Crenk
Ответ Rialto
Посмотрим
В Детройт значит уже не собирается
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