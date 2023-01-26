«Салават» – приоритет для Кадейкина. Игрок намерен продлить контракт на фоне интереса СКА и ЦСКА

готов остаться в « ».

Действующий контракт нападающего с уфимским клубом истекает 30 апреля 2023 года.

Известно, что к 29-летнему центрфорварду проявляют интерес клубы Западной конференции – СКА и .

Но, как сообщает «Бизнес Online», Кадейкин намерен подписать новый контракт с командой из Башкортостана. «Салават Юлаев» – приоритетный вариант для игрока.

Кадейкин выступает за уфимский клуб с 2018 года.

Нападающий набрал 31 (11+20) балл за результативность при полезности «плюс 7» в 55 матчах Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 17:12.