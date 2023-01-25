Козлов о поведении Радулова: «Если бы он так не играл, не был бы похож на себя. Один из лучших матчей «Салавата» по характеру, Панин завел команду силовыми приемами»

оценил поведение в матче с «Ак Басом».

« » обыграл казанскую команду (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

– Вас поведение Радулова не разочаровало?

– Это Саша, его характер. Он всегда так играл. Если бы он так не играл, то и не был бы похож на себя.

– Была ли конкретная установка не реагировать на его провокации?

– Установки не было. Но ребята знают, кто такой Саша и как он играет. Но как себя повели Панин, , , , которые, несмотря на габариты, шли и играли в тело.

Это очень много позитивных моментов. Надеюсь, что ребята сделают правильные выводы. Сегодня по характеру это одна из самых лучших наших игр. Как все бились!

– Сложно было успокаивать команду после второго периода?

– Там не надо успокаивать. Наоборот, больше эмоций. Главное, чтобы они были контролируемыми.

– Вы сыграли шесть матчей с « » в сезоне и счет в заочной серии 3-3. Какие подведете итоги?

– «Зеленое дерби» становится классикой, которая действительно дает эмоции, закаляет характер. Это статистика, рады, что выиграли.

Но я рад тому, как команда играла. В характере, ни в чем не уступали. Боролась и жила скамейка. Это была чистая командная победа.

– Насколько роль таких игроков, как , имеет значение?

– Поэтому Григорий и капитан.

Он сделал эти два силовых [приема], завел команду, которая увидела, что можно играть против «Ак Барса». Он провел отличный матч. Поэтому и дали ему лучшего игрока в раздевалке, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».