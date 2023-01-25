Козлов о поведении Радулова: «Если бы он так не играл, не был бы похож на себя. Один из лучших матчей «Салавата» по характеру, Панин завел команду силовыми приемами»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин Виктор Козлов Александр Радулов КХЛ Евгений Тимкин Данил Алалыкин Алексей Пустозеров Хоккей

Виктор Козлов оценил поведение Александра Радулова в матче с «Ак Басом».

«Салават Юлаев» обыграл казанскую команду (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вас поведение Радулова не разочаровало?

– Это Саша, его характер. Он всегда так играл. Если бы он так не играл, то и не был бы похож на себя.  

– Была ли конкретная установка не реагировать на его провокации?

– Установки не было. Но ребята знают, кто такой Саша и как он играет. Но как себя повели Панин, Тимкин, Алалыкин, Пустозеров, которые, несмотря на габариты, шли и играли в тело.

Это очень много позитивных моментов. Надеюсь, что ребята сделают правильные выводы. Сегодня по характеру это одна из самых лучших наших игр. Как все бились!  

– Сложно было успокаивать команду после второго периода?

– Там не надо успокаивать. Наоборот, больше эмоций. Главное, чтобы они были контролируемыми.  

– Вы сыграли шесть матчей с «Ак Барсом» в сезоне и счет в заочной серии 3-3. Какие подведете итоги?

– «Зеленое дерби» становится классикой, которая действительно дает эмоции, закаляет характер. Это статистика, рады, что выиграли.

Но я рад тому, как команда играла. В характере, ни в чем не уступали. Боролась и жила скамейка. Это была чистая командная победа.  

– Насколько роль таких игроков, как Григорий Панин, имеет значение?

– Поэтому Григорий и капитан.

Он сделал эти два силовых [приема], завел команду, которая увидела, что можно играть против «Ак Барса». Он провел отличный матч. Поэтому и дали ему лучшего игрока в раздевалке, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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7 комментариев

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Слово и Дело
Думаю, что Радулову в НХЛ не дали так играть, по соплями бы получил момент. А здесь он вытворяет что хочет. Играет прекрасно, но поведение противное, ну и характер упертый, но мерзопакостный.
+1
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Rialto
Ответ Чингиз Зайнуллин
Ну ,все таки, Радулов не каждую игру как пёс себя ведёт
Да каждую
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Токмаков Олег
Отличная игра .
0
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Человек Разумный
Главный тренер козлов...
+2
-2
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Bolela_02
Молодцы парни! Так держать!
0
-1
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Гайсин Артем
Панин в жизне и всегда адекватный пацан в хоккее умеет завести свою команду он молодец слов нету главное чтобы не удалял я в оснавном молодец Коледов ты кабан тебя все бояться не позволяй себя обвести дай им показать по полной и Кулемин тебя касается
+5
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+4
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Чингиз Зайнуллин
Ну ,все таки, Радулов не каждую игру как пёс себя ведёт
+2
-2
0
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