Кривокрасов о детском хоккее: «США и Финляндия ушли вперед. Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты, как Овечкин, Малкин, Ковальчук»

Сергей Кривокрасов высказался о развитии детского хоккея в Америке и России.

– В России парни, занимающиеся спортом, часто забивают на учебу в школе. Как с этим обстоят дела в США?

– Там с этим дела обстоят иначе. Во Флориде 16-18-летие ребята учатся в школьной академии. Если они отставали по школе, то мы их не допускали до тренировок.

Смысл системы американского хоккея в том, чтобы вывести парней на уровень . Там интересуются, какой ты человек, какие оценки у тебя в школе. Быть просто хорошим хоккеистом недостаточно.

– Алексей Терещенко недавно сказал, что подготовка тренеров в России застряла в прошлом веке. Детский хоккей он тоже критиковал. Американцы ушли вперед нас?

– Мне сложно сказать. Во всех штатах США разный подход. Миннесота, например, это вообще отдельный случай. Но по тому, что я вижу, могу сказать, что и Америка, и Финляндия, где я тоже работал, ушли вперед.

Почему? У меня нет одного ответа. Есть много нюансов в работе с молодыми игроками. Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты, как Овечкин, Малкин или Ковальчук, – сказал тренер « », ранее работавший в США.