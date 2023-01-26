Кривокрасов о детском хоккее: «США и Финляндия ушли вперед. Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты, как Овечкин, Малкин, Ковальчук»

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ NCAA детский хоккей Хоккей

Сергей Кривокрасов высказался о развитии детского хоккея в Америке и России.

– В России парни, занимающиеся спортом, часто забивают на учебу в школе. Как с этим обстоят дела в США?

– Там с этим дела обстоят иначе. Во Флориде 16-18-летие ребята учатся в школьной академии. Если они отставали по школе, то мы их не допускали до тренировок.

Смысл системы американского хоккея в том, чтобы вывести парней на уровень NCAA. Там интересуются, какой ты человек, какие оценки у тебя в школе. Быть просто хорошим хоккеистом недостаточно.

– Алексей Терещенко недавно сказал, что подготовка тренеров в России застряла в прошлом веке. Детский хоккей он тоже критиковал. Американцы ушли вперед нас?

– Мне сложно сказать. Во всех штатах США разный подход. Миннесота, например, это вообще отдельный случай. Но по тому, что я вижу, могу сказать, что и Америка, и Финляндия, где я тоже работал, ушли вперед.

Почему? У меня нет одного ответа. Есть много нюансов в работе с молодыми игроками. Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты, как Овечкин, Малкин или Ковальчук, – сказал тренер «Сибири», ранее работавший в США.

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10 комментариев

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Серый
Надеюсь, уже не "бывший тренер "Сибири"?
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rngr
Ну так и Раду не допускали, пока он не исправлял свои оценки в интернате.
Не надо тень на плетень нагонять
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Оскар Муравьев
А мичков что не талант
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banchik1
Не показывайте это интервью Терюшкову и Свищеву, их кондратий может хватить.
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rusbash14
Ответ Жарко Паспаль
Из молодых все таки Капризов появился.
Ему в апреле 26 лет исполняется. Вполне зрелый возраст для хоккеиста.
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Michael_Monza
Бред, ребята играющие в студенческих лигах, точно также забивают на учебу и там. НО так как именно они представляют свои университеты, им рисуют хорошие оценки
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Рифат
Надо судить не по пикам, а по среднему уровню.
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Сергей Кузнецов
Третьяку набери...
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Жарко Паспаль
Из молодых все таки Капризов появился.
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Sergey Parashchenko
Не бзди "красная машина "рабо тает
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