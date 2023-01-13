«Система подготовки тренеров в России застряла в прошлом веке». Терещенко об образовании в сфере спорта

заявил, что подготовка тренеров в России находится на низком уровне.

– Как вы оказались в школе « »?

– Благодаря бывшему генеральному директору «Динамо» . Андрей Николаевич сказал мне, что пора переходить на новый жизненный этап. Я еще хотел играть, тренировался. Планировал закончить дома, поиграть для болельщиков «Динамо». Не получилось. Так я стал тренером и возглавил команду 2009 года рождения.

– Возвращение в «Динамо» в качестве игрока не состоялось из-за прежнего руководства клуба. Вашему приходу в школу никто не чинил препятствий?

– Нет, никаких препятствий не было. Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность передавать свои знания и опыт детям. Перед тем, как пойти в академию, я интересовался, что должны делать ребята в том или ином возрасте. Изучал современные тенденции обучения. К этой роли я готовился.

– Где-то практиковались?

– К сезону-2018/19 я готовился самостоятельно. Меня позвали потренироваться с «Крыльями Советов» и Андрей Потайчук. Катался с неиграющим составом и параллельно меня немного подпускали к объяснениям. В определенные моменты я высказывал свое мнение. Не назвал бы это стажировкой, но данный опыт помог мне вникнуть в работу тренера.

– Есть ли у вас планы по прохождению специализированного обучения или по вашему мнению это просто корочки?

– Диплом физкультурного университета у меня есть. Мое мнение, может быть оно жесткое: система подготовки тренеров в России оставляет желать лучшего. Она застряла в прошлом веке, – сказал трехкратный чемпион мира.