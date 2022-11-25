Петр Воробьев об отношениях с Белоусовым: «Никакими врагами мы не были, полная ерунда! По-разному смотрели на хоккей, соперничали, но это не вражда»

Петр Воробьев опроверг мнение о наличии у него вражды с .

«Белоусов был очень мнительным и считал, что его не ценят. У него был главный враг – , тренер «Лады». Белоусов говорил: Андрей, посмотри, чего достиг я и чего достиг Воробьев? Воробьев имеет трехэтажный дом на берегу Волги, а я нищий. Почему так?», – рассказал в интервью Sports.ru журналист Андрей Блохин.

«Конечно, никакими врагами мы с Валерой не были. Это полная ерунда! Да, соперничали, по-разному смотрели на хоккей, хотели превзойти друг друга, обыграть на площадке. Но ведь это нельзя назвать враждой!», – сказал Воробьев.

Также бывший тренер «Лады» рассказал о решении запросить замер клюшки форварда Сергея Кривокрасова в плей-офф Суперлиги в сезоне-2003/04.

Третий матч серии, ставший в итоге заключительным, не был доигран, так как тольяттинская команда ушла с площадки, а Воробьев в итоге был наказан 5-матчевой дисквалификацией.

«Я сделал так один раз в жизни! Помню, перед тем матчем мы с Белоусовым общались в подтрибунных помещениях, он спросил, не обижаюсь ли я на него. Ответил, что нет. Он предложил джентльменское соглашение, чтобы не замерять загибы клюшек в матче. Пожали руки.

Но в самой концовке игры при счете 0:1, а в серии уже было 0-2 в пользу «Авангарда», ко мне подъехал капитан команды и сказал, что у Кривокрасова абсолютно точно неправильный загиб клюшки. До этого мне то же самое говорили и другие наши хоккеисты. По сути, это был последний шанс спасти матч, поэтому обратились к судье с просьбой замерить крюк.

Правила есть правила, и их никто не отменял. Но весь дворец и вся страна по телевизору видели, как Кривокрасов выбросил ту клюшку, которой играл, и взял другую – ее и замерили. Этого не видели только судьи. Почему я пошел на такой шаг? Те, кто изнутри знает, что такое хоккейный коллектив, меня поймет. Как бы я потом смотрел в глаза своим ребятам, если бы я этого не сделал, если бы подвел их?!

К тому же на душе было негодование от того, что судьи по ходу матча потворствовали и без того мощной команде соперника. У омичей тогда был звездный состав, усиленный ребятами, вернувшимися из НХЛ, а у меня играла сплошь молодежь. В итоге решил увести команду с площадки и поплатился за это дисквалификацией», – вспомнил Воробьев.