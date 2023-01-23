Кривокрасов о Беке: «Он может стать тренером сразу после завершения игровой карьеры – в КХЛ или даже в НХЛ. Тэйлор видит игру, у него в голове «дом советов»

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов Яркко Иммонен КХЛ Валентин Пьянов Тэйлор Бек Владимир Бутузов Александр Шаров Тревор Мерфи Хоккей

Сергей Кривокрасов считает, что Тэйлор Бек может стать тренером сразу по окончании карьеры игрока. 

– Мозг большинства – Тэйлор Бек? Я слышал, что он и в обсуждениях принимает наиболее активное участие.

– Он играл на этом месте на протяжении многих лет, знает все линии. Тейлор умеет отдавать. Он – игрок. У Бека в голове «дом советов». Но Шаров, Пьянов, Бутузов, Мерфи – все они участвуют. Без каждого из них ничего бы не было.

Если бы Бек что-то придумал, а Шаров был бы не согласен – ничего бы не щелкнуло. Моя задача – их склеить.

– Бек станет хорошим тренером?

– Спокойно. Я считаю, что он может стать тренером по большинству сразу после завершения игровой карьеры – в КХЛ или даже в НХЛ. Потому что Тэйлор видит игру и знает много фишек.

Я в прошлом сезоне в «Юкурите» работал с Яркко Иммоненом – то же самое. Помните такого? Он немало поиграл в России. Иммоннен такой же мастер игры в большинстве, – сказал ассистент главного тренера «Сибири». 

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Руслан Нуруллин
Согласен. Жаль,что он мало сыграл в КХЛ.
Шесть сезонов, вполне нормально)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Нуруллин
Ответ Сергей Орлов
Иммонен был исключительно хорош, очень умный игрок.
Согласен. Жаль,что он мало сыграл в КХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
О, Криво в Сибири. Ещё и в Юкурит занесло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Тэйлор Бек один из лучших в КХЛ.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Иммонен был исключительно хорош, очень умный игрок.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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