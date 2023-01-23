Кривокрасов о Беке: «Он может стать тренером сразу после завершения игровой карьеры – в КХЛ или даже в НХЛ. Тэйлор видит игру, у него в голове «дом советов»

Сергей Кривокрасов считает, что может стать тренером сразу по окончании карьеры игрока.

– Мозг большинства – Тэйлор Бек? Я слышал, что он и в обсуждениях принимает наиболее активное участие.

– Он играл на этом месте на протяжении многих лет, знает все линии. Тейлор умеет отдавать. Он – игрок. У Бека в голове «дом советов». Но Шаров, , Бутузов, Мерфи – все они участвуют. Без каждого из них ничего бы не было.

Если бы Бек что-то придумал, а Шаров был бы не согласен – ничего бы не щелкнуло. Моя задача – их склеить.

– Бек станет хорошим тренером?

– Спокойно. Я считаю, что он может стать тренером по большинству сразу после завершения игровой карьеры – в или даже в НХЛ. Потому что Тэйлор видит игру и знает много фишек.

Я в прошлом сезоне в «Юкурите» работал с – то же самое. Помните такого? Он немало поиграл в России. Иммоннен такой же мастер игры в большинстве, – сказал ассистент главного тренера « ».