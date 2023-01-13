Алексей Терещенко: «В России ничего не делается для развития детского хоккея. Ни-че-го»

Теги ФХР Алексей Терещенко МХЛ детский хоккей Хоккей

Алексей Терещенко считает, что в России ничего не делается для развития детского хоккея.

– В какой стране система подготовки детей находится не «в прошлом веке»? На кого уместно ориентироваться?

– Дело не в ориентирах. Мы сами должны понять. Что мы хотим? Куда мы движемся? В России ничего не делается для развития детского хоккея. Ни-че-го.

Я могу судить по московским большим школам. Все зациклено на селекции. Появляется более сильный ребенок – другого задвигают, берут из другой школы еще одного сильного паренька – садится на лавку тот, ради которого задвинули предыдущего. Команды играют в два, а то и в одно звено. Дети становятся заложниками этого подхода. Я против этого.

– ФХР гордится и везде продвигает программу «Красная машина». Что о ней скажите?

– Честно? Не знаю. Не видел ее, ничего не могу сказать. Но важно, чтобы у каждого клуба была выстроена система подготовки. Причем эта подготовка должна быть разная в зависимости от возраста детей. Набор упражнений и веса для 12 лет – одни, для 14 – другие.

Дети должны подходить к МХЛ абсолютно готовыми. А этого у нас не происходит. Они не обучены как коньки поставить, как клюшку. Это нюансы, из которых складывается вся суть хоккея. Но и, конечно, функциональная подготовка. В школе должен быть тренер по растяжке. Потому что дети – деревяшки! – сказал трехкратный чемпион мира. 

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3 комментария

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Uriy1337
Третьяк не согласен!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
okkervil
Ответ Ебздрогыч
Ни-че-го. По буквам: Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков
100%
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Ни-че-го. По буквам: Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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