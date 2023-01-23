Сергей Кривокрасов: «Как нас тренировали? Все ребята были зашуганы, запуганы. Теперь же с хоккеистами надо разговаривать, понимать их внутренний мир»

Теги Сибирь Сергей Николаев Сергей Кривокрасов КХЛ Хоккей

Сергей Кривокрасов рассказал об изменениях в подходе тренеров к работе с хоккеистами. 

– Капитаном вы были и при Сергее Николаеве в «Металлурге». Он был своеобразным тренером?

– Своеобразный – да. Но мне с ним нравилось работать. Он ко мне относился с большим уважением, и это было взаимно.

– Много новых слов от него узнали?

– Конечно! Все, что есть в нашем русском лексиконе.

– Насколько его манера общения уместна в общении с нынешним поколением игроков?

– Абсолютно неуместна. Прежде всего, люди поменялись. Сейчас другой век, все ушло вперед. Как нас тренировали? Все ребята были зашуганы, запуганы. Опять же, у тренеров были рычаги, они могли наказать рублем.

Теперь же с хоккеистами надо разговаривать, понимать их внутренний мир. Я не думаю, что в КХЛ остались тренеры, которые работают в таком стиле, – сказал ассистент главного тренера «Сибири». 

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10 комментариев

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Карпесов
Ответ Vadoniy
В школе у нас был тренер по плаванию, класс восьмой. После многих лет заморозки, наконец-то достроили второе здание школы и там был бассейн, нам добавили урок плавания в дополнение к физкультуре. Никакой специфики у школы не было, просто откуда-то свалилась такая удача, как бассейн. Продержалась эта практика года два, потом бассейн стал постоянно закрыт. Так вот, тренер всегда невероятно много и громко орал. Перед тренировкой в душ заходил и натурально орал, давая инструкции, как мыться. Когда подходили к бассейну, он орал, когда заходили, он орал, когда объяснял, как плавать, тоже орал, хоть и была полная тишина со стороны учеников. Когда проплывали бассейн по очереди, для корректировки у него была длиннющая палка, которой он пихал по всем неправильно выставленным частям тела, т к он конечно орал, но его под водой не было слышно. Всё время с надрывом, с агрессией, в итоге на плавание ходили человек 10, а потом человек 5. Через какое-то время этот тренер исчез, появился очень спокойный дядя, который больше объяснял и уроки стали спокойными. А на второй год снова появился "орун". И было практически шоком, как он поменялся: улыбчивый, спокойный, без воплей, палку использовал как ориентир, чтобы ученики при плавании не прижимались к борту, просто опускал в воду, касаешься палки - корректируешь курс. Не знаю, как учителю удалось так поменяться, но уроки перестали пугать учеников и до закрытия бассейна ходило уже стабильно полкласса или больше, человек по 12. Понятное дело, что нас там не к олимпиаде готовили, но всё же нормальное отношение сильно повышает вовлечённость. Тем, кто говорит о каком-то результате, не стоит забывать, что главная цель спорта - не медали, а вовлечение как можно большего количества людей в здоровый образ жизни и лучше не стать олимпийским чемпионом одному, чем несколько сотен решат, что спорт - это издевательство и предпочтут в качестве отдыха пить пиво на лавке, а потом на диване вместо игры в футбол/волейбол/хоккей после учёбы, а потом и работы.
Ну видимо, не особо получалось бассейном завлекать детей, раз даже в лучшие годы, туда ходило лишь 12 чел, а потом его и вовсе закрыли. Вкус пива им был ближе и понятнее.
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alklimov2018
Из занятия времен Кривокрасова...
- почему Вы сегодня не орете на нас?
- зачем? вы же этого не любите
- а так мы чувствуем себя ненужными Вам.
Недавно, кстати, смотрел интервью как волейболистки относились к ору Карполя. Там все четко сказано.

Ор нужен. Но ор нужен умелый. Без оскорблений. Я бы сказал, нежный, точечный, интеллигентный, ведь все мы реагируем на это по-разному.
Нужна золотая середина. Иначе никак.
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Адекватник
Тут палка о двух концах. Нужно находить баланс. Самое главное, в итоге, - чтобы тренер искренне болел общее дело, а не руководствовался мелкими шкурными интересами. Остальное приложится...
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Никита Янченков
Что-то мне подсказывает, что новый стиль работы с игроками привнесли как раз те, кто раньше был "запуганный и зашуганный", потому что, вероятно, не хотели такого же для нового поколения.
Или молодежь сама управляет стилем работы? Тогда вопросов еще больше.
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Алвер
Ответ Ko Vi
в нашей глуши был тренер из первых выпусков ВШТ - мог и поговорить, мог и напихать, очень его уважали и родители и мы, с ним были лучшие результаты
У нас тоже самое.к ниму стоят очереди из желающих тренироваться у него.
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Алвер
Ответ Vadoniy
В школе у нас был тренер по плаванию, класс восьмой. После многих лет заморозки, наконец-то достроили второе здание школы и там был бассейн, нам добавили урок плавания в дополнение к физкультуре. Никакой специфики у школы не было, просто откуда-то свалилась такая удача, как бассейн. Продержалась эта практика года два, потом бассейн стал постоянно закрыт. Так вот, тренер всегда невероятно много и громко орал. Перед тренировкой в душ заходил и натурально орал, давая инструкции, как мыться. Когда подходили к бассейну, он орал, когда заходили, он орал, когда объяснял, как плавать, тоже орал, хоть и была полная тишина со стороны учеников. Когда проплывали бассейн по очереди, для корректировки у него была длиннющая палка, которой он пихал по всем неправильно выставленным частям тела, т к он конечно орал, но его под водой не было слышно. Всё время с надрывом, с агрессией, в итоге на плавание ходили человек 10, а потом человек 5. Через какое-то время этот тренер исчез, появился очень спокойный дядя, который больше объяснял и уроки стали спокойными. А на второй год снова появился "орун". И было практически шоком, как он поменялся: улыбчивый, спокойный, без воплей, палку использовал как ориентир, чтобы ученики при плавании не прижимались к борту, просто опускал в воду, касаешься палки - корректируешь курс. Не знаю, как учителю удалось так поменяться, но уроки перестали пугать учеников и до закрытия бассейна ходило уже стабильно полкласса или больше, человек по 12. Понятное дело, что нас там не к олимпиаде готовили, но всё же нормальное отношение сильно повышает вовлечённость. Тем, кто говорит о каком-то результате, не стоит забывать, что главная цель спорта - не медали, а вовлечение как можно большего количества людей в здоровый образ жизни и лучше не стать олимпийским чемпионом одному, чем несколько сотен решат, что спорт - это издевательство и предпочтут в качестве отдыха пить пиво на лавке, а потом на диване вместо игры в футбол/волейбол/хоккей после учёбы, а потом и работы.
Главная цель занятия спортом именно достожения результата ,завоевание медалей.именно об этом мечтают 100% всех детей ,занимающизся спортом.то ,о чем пишешь ты ,физкультура.
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Vadoniy
В школе у нас был тренер по плаванию, класс восьмой. После многих лет заморозки, наконец-то достроили второе здание школы и там был бассейн, нам добавили урок плавания в дополнение к физкультуре. Никакой специфики у школы не было, просто откуда-то свалилась такая удача, как бассейн. Продержалась эта практика года два, потом бассейн стал постоянно закрыт. Так вот, тренер всегда невероятно много и громко орал. Перед тренировкой в душ заходил и натурально орал, давая инструкции, как мыться. Когда подходили к бассейну, он орал, когда заходили, он орал, когда объяснял, как плавать, тоже орал, хоть и была полная тишина со стороны учеников. Когда проплывали бассейн по очереди, для корректировки у него была длиннющая палка, которой он пихал по всем неправильно выставленным частям тела, т к он конечно орал, но его под водой не было слышно. Всё время с надрывом, с агрессией, в итоге на плавание ходили человек 10, а потом человек 5. Через какое-то время этот тренер исчез, появился очень спокойный дядя, который больше объяснял и уроки стали спокойными. А на второй год снова появился "орун". И было практически шоком, как он поменялся: улыбчивый, спокойный, без воплей, палку использовал как ориентир, чтобы ученики при плавании не прижимались к борту, просто опускал в воду, касаешься палки - корректируешь курс. Не знаю, как учителю удалось так поменяться, но уроки перестали пугать учеников и до закрытия бассейна ходило уже стабильно полкласса или больше, человек по 12. Понятное дело, что нас там не к олимпиаде готовили, но всё же нормальное отношение сильно повышает вовлечённость.
Тем, кто говорит о каком-то результате, не стоит забывать, что главная цель спорта - не медали, а вовлечение как можно большего количества людей в здоровый образ жизни и лучше не стать олимпийским чемпионом одному, чем несколько сотен решат, что спорт - это издевательство и предпочтут в качестве отдыха пить пиво на лавке, а потом на диване вместо игры в футбол/волейбол/хоккей после учёбы, а потом и работы.
+3
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Ko Vi
в нашей глуши был тренер из первых выпусков ВШТ - мог и поговорить, мог и напихать, очень его уважали и родители и мы, с ним были лучшие результаты
+1
-1
0
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amra73
зато результат был. А нынешние со своим "внутренним миром, Который нужно понимать" то кокса нанюхаются, то изнасилуют, то в долги влезут.
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-5
-4
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idemidov
Тэг "Сергей Николаев" неправильный. Это Сергей Геннадьевич Николаев, 1972 г.р. А Кривокрасов говорит о Сергее Алексеевиче Николаеве (1946—2013). https://www.sports.ru/hockey/person/sergei-alekseevich-nikolaev/
+6
-1
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