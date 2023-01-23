Сергей Кривокрасов: «Как нас тренировали? Все ребята были зашуганы, запуганы. Теперь же с хоккеистами надо разговаривать, понимать их внутренний мир»

Сергей Кривокрасов рассказал об изменениях в подходе тренеров к работе с хоккеистами.

– Капитаном вы были и при Сергее Николаеве в «Металлурге». Он был своеобразным тренером?

– Своеобразный – да. Но мне с ним нравилось работать. Он ко мне относился с большим уважением, и это было взаимно.

– Много новых слов от него узнали?

– Конечно! Все, что есть в нашем русском лексиконе.

– Насколько его манера общения уместна в общении с нынешним поколением игроков?

– Абсолютно неуместна. Прежде всего, люди поменялись. Сейчас другой век, все ушло вперед. Как нас тренировали? Все ребята были зашуганы, запуганы. Опять же, у тренеров были рычаги, они могли наказать рублем.

Теперь же с хоккеистами надо разговаривать, понимать их внутренний мир. Я не думаю, что в остались тренеры, которые работают в таком стиле, – сказал ассистент главного тренера « ».