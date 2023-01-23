Сергей Кривокрасов: «Как нас тренировали? Все ребята были зашуганы, запуганы. Теперь же с хоккеистами надо разговаривать, понимать их внутренний мир»
Сергей Кривокрасов рассказал об изменениях в подходе тренеров к работе с хоккеистами.
– Капитаном вы были и при Сергее Николаеве в «Металлурге». Он был своеобразным тренером?
– Своеобразный – да. Но мне с ним нравилось работать. Он ко мне относился с большим уважением, и это было взаимно.
– Много новых слов от него узнали?
– Конечно! Все, что есть в нашем русском лексиконе.
– Насколько его манера общения уместна в общении с нынешним поколением игроков?
– Абсолютно неуместна. Прежде всего, люди поменялись. Сейчас другой век, все ушло вперед. Как нас тренировали? Все ребята были зашуганы, запуганы. Опять же, у тренеров были рычаги, они могли наказать рублем.
Теперь же с хоккеистами надо разговаривать, понимать их внутренний мир. Я не думаю, что в КХЛ остались тренеры, которые работают в таком стиле, – сказал ассистент главного тренера «Сибири».
- почему Вы сегодня не орете на нас?
- зачем? вы же этого не любите
- а так мы чувствуем себя ненужными Вам.
Недавно, кстати, смотрел интервью как волейболистки относились к ору Карполя. Там все четко сказано.
Ор нужен. Но ор нужен умелый. Без оскорблений. Я бы сказал, нежный, точечный, интеллигентный, ведь все мы реагируем на это по-разному.
Нужна золотая середина. Иначе никак.
Или молодежь сама управляет стилем работы? Тогда вопросов еще больше.
Тем, кто говорит о каком-то результате, не стоит забывать, что главная цель спорта - не медали, а вовлечение как можно большего количества людей в здоровый образ жизни и лучше не стать олимпийским чемпионом одному, чем несколько сотен решат, что спорт - это издевательство и предпочтут в качестве отдыха пить пиво на лавке, а потом на диване вместо игры в футбол/волейбол/хоккей после учёбы, а потом и работы.