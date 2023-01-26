Актер Дмитриев поддержал Проворова: «Давайте играть в хоккей. А не как за границей – в майках ЛГБТ. Ваня, не отступай, и мы не отступим»

Актер Алексей Дмитриев поддержал .

Российский защитник «Флайерс» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

В Ярославле, уроженцем которого является Проворов, жители города выстроились в цифру 9 на одном из местных катков. Под этим номером хоккеист играет за «Филадельфию» в .

Участие в акции принял и актер Алексей Дмитриев, известный по фильмам «Елки 2» и «Каникулы строгого режима».

«Очень хочется сказать слова, очень добрые. Ребята, давайте играть в хоккей. А не играть, как за границей играют в майках ЛГБТ. На самом деле, я – в поддержку Вани Проворова. Вань, ты лучший, красавчик! Никогда не отступай, и мы тоже не отступим!» – заявил Дмитриев.