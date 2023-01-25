Протоиерей Ткачев: «Проворов в НХЛ сделал то, что Россия делает в мировом масштабе: ломает сатанинскую повестку, под которую все ложатся. Этого довольно, чтобы разобраться в метафизике мировых процессов»

Протоиерей Андрей Ткачев высказался об истории с .

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Фанаты хоккея в США – одна из самых консервативных страт общества. В основном это белые крепкие мужики, натуралы. Очевидно, их решено потихоньку раскачивать в сторону содомской политики. На данном этапе русский парень крепко помешал. Больше никто.

Местные, наверно, привычно «колеблются вместе с линией партии». Проворова будут хейтить всем коллективным хором каиновой прессы. И в будущем нэхээловцев (так в тексте – прим. Sports.ru) скорее дожмут. Своих героев у них может не оказаться. Но русский огонек зажжен, и тьма уже не абсолютна.

Проворов в сделал то, что его Родина, Россия, делает в мировом масштабе: ломает сатанинскую повестку, под которую ложатся все остальные. Одного этого случая довольно, чтобы разобраться в метафизике мировых процессов», – написал Ткачев в заметке для «Российской газеты».