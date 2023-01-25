Протоиерей Ткачев: «Проворов в НХЛ сделал то, что Россия делает в мировом масштабе: ломает сатанинскую повестку, под которую все ложатся. Этого довольно, чтобы разобраться в метафизике мировых процессов»
Протоиерей Андрей Ткачев высказался об истории с Иваном Проворовым.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Фанаты хоккея в США – одна из самых консервативных страт общества. В основном это белые крепкие мужики, натуралы. Очевидно, их решено потихоньку раскачивать в сторону содомской политики. На данном этапе русский парень крепко помешал. Больше никто.
Местные, наверно, привычно «колеблются вместе с линией партии». Проворова будут хейтить всем коллективным хором каиновой прессы. И в будущем нэхээловцев (так в тексте – прим. Sports.ru) скорее дожмут. Своих героев у них может не оказаться. Но русский огонек зажжен, и тьма уже не абсолютна.
Проворов в НХЛ сделал то, что его Родина, Россия, делает в мировом масштабе: ломает сатанинскую повестку, под которую ложатся все остальные. Одного этого случая довольно, чтобы разобраться в метафизике мировых процессов», – написал Ткачев в заметке для «Российской газеты».
Я внимательно читал Новый завет, Деяния и отцов церкви.
Так вот, гомосексуализм, конечно, грех. Но грех обычный, не смертный. В послании Павла к римлянам гомосексуализм упоминается через запятую с воровством и пьянством.
Но что-то я не вижу массовых антиалкогольных кампаний, публичных отказов от водки и обвинений коллективного запада в спаивании русского народа пивом будвайзер.
«Отец, что это за здание с высокой колокольней?»
«Сын, тебе следует знать. Это церковь».
«А что такое церковь?»
«Ну, христиане говорят, что в ней живет Бог».
«Но отец, разве Бог живет не на Небесах?»
«Да, сынок, ты прав. Но здесь он занимается бизнесом».
Сатана: "Священники делают всю мою работу"
Протоиерей высказался.
Простите, но вдруг, вдруг!! Проворов оказался бы мусульманином.
Думаю, что и там и здесь совсем другая риторика была бы.