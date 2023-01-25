Протоиерей Ткачев: «Проворов в НХЛ сделал то, что Россия делает в мировом масштабе: ломает сатанинскую повестку, под которую все ложатся. Этого довольно, чтобы разобраться в метафизике мировых процессов»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов Политика религия Хоккей

Протоиерей Андрей Ткачев высказался об истории с Иваном Проворовым.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Фанаты хоккея в США – одна из самых консервативных страт общества. В основном это белые крепкие мужики, натуралы. Очевидно, их решено потихоньку раскачивать в сторону содомской политики. На данном этапе русский парень крепко помешал. Больше никто.

Местные, наверно, привычно «колеблются вместе с линией партии». Проворова будут хейтить всем коллективным хором каиновой прессы. И в будущем нэхээловцев (так в тексте – прим. Sports.ru) скорее дожмут. Своих героев у них может не оказаться. Но русский огонек зажжен, и тьма уже не абсолютна.

Проворов в НХЛ сделал то, что его Родина, Россия, делает в мировом масштабе: ломает сатанинскую повестку, под которую ложатся все остальные. Одного этого случая довольно, чтобы разобраться в метафизике мировых процессов», – написал Ткачев в заметке для «Российской газеты».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Береглазов
Полагаю, что отказ Ивана следует считать актом экзорцизма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зомби-дитя
Не очень понимаю, почему консервативные христиане всех конфессий прицепились именно к гомосексуализму.
Я внимательно читал Новый завет, Деяния и отцов церкви.
Так вот, гомосексуализм, конечно, грех. Но грех обычный, не смертный. В послании Павла к римлянам гомосексуализм упоминается через запятую с воровством и пьянством.

Но что-то я не вижу массовых антиалкогольных кампаний, публичных отказов от водки и обвинений коллективного запада в спаивании русского народа пивом будвайзер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
Отец-еврей и его сын стоят перед собором.
«Отец, что это за здание с высокой колокольней?»
«Сын, тебе следует знать. Это церковь».
«А что такое церковь?»
«Ну, христиане говорят, что в ней живет Бог».
«Но отец, разве Бог живет не на Небесах?»
«Да, сынок, ты прав. Но здесь он занимается бизнесом».
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
Прогуливается как-то Бог по саду и видит грустного Сатану "В чём дело, чего не в настроении?"
Сатана: "Священники делают всю мою работу"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
and1801
Да что ты, черт побери, такое несешь?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Марат Ямалютдинов, а муфтий Махмуд что сказал про свитер?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Протоиерей? Кто следующий? Битцевский маньяк?
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
РПЦ всего лишь филиал иудаизма
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rrvin
Ну всё, приехали.
Протоиерей высказался.
Простите, но вдруг, вдруг!! Проворов оказался бы мусульманином.
Думаю, что и там и здесь совсем другая риторика была бы.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Смирнов
Спортс , ну хватит уже а ,сколько мусолить уже можно ? уже забыли все
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий