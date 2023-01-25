В Ярославле поддержали Проворова – жители выстроились в цифру 9
Ивана Проворова поддержали в Ярославле на фоне ситуации с ЛГБТ-символикой.
Жители города, уроженцем которого является Проворов, выстроились в цифру 9 на одном из местных катков. Под этим номером хоккеист играет за «Филадельфию» в НХЛ.
Среди участников акции был олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Российский защитник «Флайерс» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
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