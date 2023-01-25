В Ярославле поддержали Проворова – жители выстроились в цифру 9

Теги Филадельфия Андрей Коваленко НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Ивана Проворова поддержали в Ярославле на фоне ситуации с ЛГБТ-символикой.

Жители города, уроженцем которого является Проворов, выстроились в цифру 9 на одном из местных катков. Под этим номером хоккеист играет за «Филадельфию» в НХЛ.

Среди участников акции был олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Российский защитник «Флайерс» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

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4 комментария

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Ярославец75
Ответ Вадим Симонов
Даже из этого сделали какой-то странный флешмоб,пиZд...
Значит когда содомиты стараются захватить мир своей гомосяти...й и ради них устраивают все эти акции это норм, а когда поддержали земляка в том, что он не захотел учавствовать в этой содомии, то это ненормально?
+3
-3
0
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Вадим Симонов
Даже из этого сделали какой-то странный флешмоб,пиZд...
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frontex
Так держать!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ KSA1985
Комментарий удален пользователем
Как сказал Медведев (тот, что не Димон) это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России.
+2
-4
-2
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KSA1985
Комментарий удален
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