Депутат Нилов о традиционных ценностях: «Россиянин в НХЛ не согласился на радужную одежду, троллят теперь всем содо-миром. Не надо пускать сюда фашизм и педерастию»

Депутат Олег Нилов упомянул историю с в контексте традиционных ценностей.

В Госдуме создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей.

– В Библии одна из заповедей гласит «не убий». А сейчас у нас каждый день убивают.

– Это не первая заповедь. Первая – почитай мать и отца своего (про отца и мать говорится в пятой заповеди – прим. Sports.ru). Чти Память предков!

А что нам делать, если приходят нелюди на могилы дедов, матерей отцов, героев и сносят памятники, гадят, вместо звезд рисуют фашистские кресты? Что делать с этими нелюдями? Это для человека – «не убий», а для нелюдей – отнюдь.

Что сделал Господь с городами Содомом и Гоморрой? Он сжег их вместе с людьми, женщинами и детьми! А потоп? Давайте будем последовательны.

Не надо допускать сюда фашизм и педерастию. Вот буквально вчера хоккеистов НХЛ заставили играть в радужных одеждах, с радужными клюшками. Читали такую новость?

Хоккей – это мужики. Один россиянин не согласился, теперь его троллят всем содо-миром. Давно надо всем сказать: «Живите как хотите, но прекратите лезть к нам со своим уставом двойных стандартов и тухлых ценностей», – заявил Нилов.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».