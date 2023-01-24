Депутат Нилов о традиционных ценностях: «Россиянин в НХЛ не согласился на радужную одежду, троллят теперь всем содо-миром. Не надо пускать сюда фашизм и педерастию»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов Политика Хоккей

Депутат Олег Нилов упомянул историю с Иваном Проворовым в контексте традиционных ценностей.

В Госдуме создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей.

– В Библии одна из заповедей гласит «не убий». А сейчас у нас каждый день убивают.

– Это не первая заповедь. Первая – почитай мать и отца своего (про отца и мать говорится в пятой заповеди – прим. Sports.ru). Чти Память предков! 

А что нам делать, если приходят нелюди на могилы дедов, матерей отцов, героев и сносят памятники, гадят, вместо звезд рисуют фашистские кресты? Что делать с этими нелюдями? Это для человека – «не убий», а для нелюдей – отнюдь.

Что сделал Господь с городами Содомом и Гоморрой? Он сжег их вместе с людьми, женщинами и детьми! А потоп? Давайте будем последовательны.

Не надо допускать сюда фашизм и педерастию. Вот буквально вчера хоккеистов НХЛ заставили играть в радужных одеждах, с радужными клюшками. Читали такую новость?

Хоккей – это мужики. Один россиянин не согласился, теперь его троллят всем содо-миром. Давно надо всем сказать: «Живите как хотите, но прекратите лезть к нам со своим уставом двойных стандартов и тухлых ценностей», – заявил Нилов.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

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16 комментариев

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Don_Krebs
Психоаналитики называют такой прием "проекцией" - неосознанное приписывание другим собственных грехов, страхов и мотивов.
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заляпут
Они о ценностях американцев переживают, больше чем о русских
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Александр Чигарёв
Группа по укреплению традиционных ценностей...значит, есть ценности нетрадиционные. Лучше б Нилов об этом рассказал. О традиционных клюква развесистая вышла
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Ми Ша
Сюда это куда? В Думу? Да там и тех и других ..
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Иван_Флягин
Не надо пускать, тем более что они уже давно здесь.
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Alexander Predeus
Ответ Thunder63
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а уж с педерастией в гд сразу перебоев не было
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Pelerin
"В Библии одна из заповедей гласит «не убий». А сейчас у нас каждый день убивают"

Журналист смелый парень. А Нилов Библии ни разу не читал, как и любой защитник скреп из госдуры
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злобный вомбат
Внимательно все ЭТО читали? Они себя уже с Богом отождествляют. А что, он же жег, испепелял, а мы что, рыжие?
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Угловой буллит
Алё, Нилов, ты на своего спикера оглянись - обалдеешь ! Голубой огонёк давно уже у нас 23 ГД и четверть СФ захватил. А всё соринку в чужом глазу ищем.
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Iuasamotu
Вообще-то первые четыре заповеди посвящены Богу. Но у российских депутатов вместо него - президент, вот они чешут сразу с пятой заповеди про отца и мать
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37old
Есть один простой момент - УК РФ.

Статья 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (действующая редакция)
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Война - конфликт между политическими образованиями (государствами, племенами, политическими группировками и так далее), происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.

Агрессия - применение силы одним государством против территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.

Все очень просто и понятно.
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obidnyi
Врёт, несёт бред, и про скрепы- типичный депутат, можно было даже не писать кто он
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alinte_daguiery
Хочется спросить лишь одно – чегооо блт?!?
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Ебздрогыч
А что нам делать, если приходят нелюди на могилы дедов, матерей отцов, героев...

Напомнить депутату кто куда пришел?
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Bashibuzuck
Его никто особо и не троллит, наоборот многие поддержали🤨
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Ебздрогыч
Милонов, очнись - они едят твой хлеб!
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