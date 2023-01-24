Депутат Нилов о традиционных ценностях: «Россиянин в НХЛ не согласился на радужную одежду, троллят теперь всем содо-миром. Не надо пускать сюда фашизм и педерастию»
Депутат Олег Нилов упомянул историю с Иваном Проворовым в контексте традиционных ценностей.
В Госдуме создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей.
– В Библии одна из заповедей гласит «не убий». А сейчас у нас каждый день убивают.
– Это не первая заповедь. Первая – почитай мать и отца своего (про отца и мать говорится в пятой заповеди – прим. Sports.ru). Чти Память предков!
А что нам делать, если приходят нелюди на могилы дедов, матерей отцов, героев и сносят памятники, гадят, вместо звезд рисуют фашистские кресты? Что делать с этими нелюдями? Это для человека – «не убий», а для нелюдей – отнюдь.
Что сделал Господь с городами Содомом и Гоморрой? Он сжег их вместе с людьми, женщинами и детьми! А потоп? Давайте будем последовательны.
Не надо допускать сюда фашизм и педерастию. Вот буквально вчера хоккеистов НХЛ заставили играть в радужных одеждах, с радужными клюшками. Читали такую новость?
Хоккей – это мужики. Один россиянин не согласился, теперь его троллят всем содо-миром. Давно надо всем сказать: «Живите как хотите, но прекратите лезть к нам со своим уставом двойных стандартов и тухлых ценностей», – заявил Нилов.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Журналист смелый парень. А Нилов Библии ни разу не читал, как и любой защитник скреп из госдуры
Статья 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (действующая редакция)
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Война - конфликт между политическими образованиями (государствами, племенами, политическими группировками и так далее), происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Агрессия - применение силы одним государством против территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.
Все очень просто и понятно.
Напомнить депутату кто куда пришел?