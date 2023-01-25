Уитни о Проворове и ЛГБТ: «Один гребаный парень решает не надевать свитер, и твиттер взрывается»

высказался об отказе надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Если бы я был Проворовым, я бы надел тот свитер. Не только потому, что я поддерживаю право всех людей наслаждаться игрой и быть хоккейными болельщиками, но потому, что это то, что делает твоя команда.

Я бы надел свитер. Все, кроме него, это сделали. Так что, я считаю, это было немного эгоистично – отказаться. Ты принял такое решение, я с тобой не согласен, никто в лиге, кто надевал эти джерси, с тобой не согласился. Но это твое решение.

С другой стороны, все другие парни надели джерси. Все они были готовы поддержать любую группу, любого человека, который хочет быть болельщиком или играть в хоккей.

Сейчас команды чествуют всех в мире, кто хочет смотреть хоккей: «Вы нужны нам как болельщики, кем бы вы ни были». И все эти парни поддерживают это.

Кажется, брат гей. И он с ван Римсдайком встречались с людьми, которые были на матче, принимали участие в мероприятиях. И это здорово.

Но все говорят об одном парне. Один гребаный парень решает не надевать свитер, и мир твиттера взрывается», – сказал бывший защитник клубов в подкасте Spittin’ Chiclets.

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