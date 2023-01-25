Уитни о Проворове и ЛГБТ: «Один гребаный парень решает не надевать свитер, и твиттер взрывается»

Теги Филадельфия Райан Уитни НХЛ Джеймс ван Римсдайк Скотт Лоутон Иван Проворов ЛГБТ соцсети контент Хоккей

Райан Уитни высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Если бы я был Проворовым, я бы надел тот свитер. Не только потому, что я поддерживаю право всех людей наслаждаться игрой и быть хоккейными болельщиками, но потому, что это то, что делает твоя команда.  

Я бы надел свитер. Все, кроме него, это сделали. Так что, я считаю, это было немного эгоистично – отказаться. Ты принял такое решение, я с тобой не согласен, никто в лиге, кто надевал эти джерси, с тобой не согласился. Но это твое решение.

С другой стороны, все другие парни надели джерси. Все они были готовы поддержать любую группу, любого человека, который хочет быть болельщиком или играть в хоккей.

Сейчас команды чествуют всех в мире, кто хочет смотреть хоккей: «Вы нужны нам как болельщики, кем бы вы ни были». И все эти парни поддерживают это.

Кажется, брат Скотта Лоутона гей. И он с ван Римсдайком встречались с людьми, которые были на матче, принимали участие в мероприятиях. И это здорово. 

Но все говорят об одном парне. Один гребаный парень решает не надевать свитер, и мир твиттера взрывается», – сказал бывший защитник клубов НХЛ в подкасте Spittin’ Chiclets.

Ван Римсдайк об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Я хотел бы сосредоточиться на хороших вещах, которые произошли тем вечером»

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GenBardak
Вот Библия, давайте я вам расскажу про...
Иди на...!
Вот флаг ЛГБТ, давайте я вам расскажу про...
Иди на..!
Караул, геев обижают! Ко-ко-ко..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Lapikov
Одно не пойму,раз они всё такие толерантные, и демократия и свобода слова и выбора у них для всех и каждого,то почему тогда всём навязывают это дерьмо,пускай бы кто хочет тот одевает петушиный костюм кто не хочет в обычном джерси катается,а так развели срач на пустом месте
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ответ Sekor
Греб#ный парень это ты, петушара. Но точно не Иван.
Спортс, что за двойные стандарты?! В своем тексте пишете гребан№й, а в комментариях оказывается это стоп-слово. Что за цирк?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Греб#ный парень это ты, петушара. Но точно не Иван.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Разрушающий мифы
Говорит о праве ВСЕХ людей наслаждаться игрой, а в своих акциях выделяют только педиков. Это и есть дискриминация. Но ему этого не дано понять.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rosg63
Ответ raspisanie77
Раз все надели, то и ты должен, все строем ходят и ты не выделяйся. Где-то это уже проходили...
Да. Все вышли голыми на лёд в честь группы людей болельщиков - нудистов и эксгибиционистов и ты выходи. Команда же вышла .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rosg63
Сам он грёбаный .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathspell Omega
Ответ Сергей Стрелков
А может кто-нибудь разъяснить : Проворов вообще отказался выйти на разминку( тогда да, это нарушение игровой дисциплины) или он разминался в обычном Джерси?
Не вышел вообще
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mitos
Передайте им в Подкаст Ёршик и Вантуз !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hola Hola
Ответ Великий Алонсо
А этот ноунейм завидует что ли? Ну завидуй дальше, ты никому неинтересен.
Будем объективны, он достаточно известен. Пусть больше и не в качестве игрока, а как соведущий популярного подкаста. Можно с ним не соглашаться, но зачем принижать его значимость?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hola Hola
Выбор Проворова кого и что ему поддерживать - это его личное дело. Пожалуй, лучшее, что могли сделать - это проигнорировать. Ну, не вышел, и не вышел в этом гребаном свитере. Геям от этого хуже не стало.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Стрелков
А может кто-нибудь разъяснить : Проворов вообще отказался выйти на разминку( тогда да, это нарушение игровой дисциплины) или он разминался в обычном Джерси?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
amur.
Чел попутал баранье стадное чувство с отсутствием эгоизма))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Uriah Heep
Чудак на букву «М», хотя ее нет ни в имени, ни в фамилии. Парень даже не заметил, как ему поменяли сознание. И, пожалуйста, не надо грести всех под одну гребенку, тем более когда это касается радужности. Ване - уважение!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim58
"Мы все пили и ели из унитаза. Да, это делала вся команда, кроме одного. Так что, я считаю, это было немного эгоистично – отказаться" - добавил уитни.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кот
Ответ gukmamop
А что сказать -то хотел?
что он бы надел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Проворов всё правильно сделал, настоящий мужик!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
Так сказал будто геям раньше было запрещено посещать матчи НХЛ и быть болельщиками.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Самойлов
Вот дое…сь до Проворова , черти !!!))) всех готовы поставить под знамёна голубые ))))).
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lexakarabut
Прямо весь взорвался? Маск то в курсе?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
prus_3
Как же его корежит от того, что есть человек, который не бредет уныло за толпой. Ай, молодец, Проворов!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rents
Иван абсолютно всё правильно сделал! Нужно уметь отстаивать свои принципы и не прогибаться!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raspisanie77
Раз все надели, то и ты должен, все строем ходят и ты не выделяйся. Где-то это уже проходили...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adekvat11
Обычные женские вопли
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garikus89
А каким образом лгбт мешали смотреть НХЛ и болеть за клубы, и, если мешали, то каким образом футболка в радужных цветах на раскатке это дело изменила?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий