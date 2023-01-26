Эвандер Кэйн пропустит матч с «Коламбусом» из-за разбирательств о банкротстве

Теги Коламбус Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн деньги Хоккей

Эвандер Кэйн пропустит матч с «Коламбусом» из-за разбирательств о банкротстве.

Форварду «Эдмонтона» предстоят два судебных процесса по делу о банкротстве в Сан-Хосе. Он должен присутствовать в суде в течение семи дней в период с 23 января по 2 февраля, сообщает Дэниел Каплан из The Athletic.

«Эдмонтон» играет дважды в течение этого периода: сегодня против «Коламбуса» и в воскресенье против «Чикаго».

Кэйн подал заявление о банкротстве с долгом в 26,8 млн долларов в январе 2021 года.

В этом сезоне на счету 31-летнего хоккеиста 13 (5+8) очков в 17 матчах регулярного чемпионата. Его подробную статистику можно найти здесь.

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2 комментария

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Latenight Radio
Ответ Stewee
Учитывая прошлый сезон, Кейн заработает до конца контракта с нефтью около 22 миллионов без вычета налогов. А учитывая канадскую ставку, ему не позавидуешь. Я же правильно понимаю, что по сути он будет работать на выплату долга?
C чего бы? Сан-Хосе расторг контракт в одностороннем порядке, это они ему должны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewee
Учитывая прошлый сезон, Кейн заработает до конца контракта с нефтью около 22 миллионов без вычета налогов. А учитывая канадскую ставку, ему не позавидуешь.
Я же правильно понимаю, что по сути он будет работать на выплату долга?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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