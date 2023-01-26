Эвандер Кэйн пропустит матч с «Коламбусом» из-за разбирательств о банкротстве.

пропустит матч с « » из-за разбирательств о банкротстве.

Форварду « » предстоят два судебных процесса по делу о банкротстве в Сан-Хосе. Он должен присутствовать в суде в течение семи дней в период с 23 января по 2 февраля, сообщает Дэниел Каплан из The Athletic.

«Эдмонтон» играет дважды в течение этого периода: сегодня против «Коламбуса» и в воскресенье против «Чикаго».

Кэйн подал заявление о банкротстве с долгом в 26,8 млн долларов в январе 2021 года.

В этом сезоне на счету 31-летнего хоккеиста 13 (5+8) очков в 17 матчах регулярного чемпионата. Его подробную статистику можно найти здесь.