Эвандер Кэйн выведен из списка травмированных «Эдмонтона». Форвард может сыграть с «Сиэтлом»

Теги травмы Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Райан Мюррей Сиэтл Кайлер Ямамото Хоккей

Эвандер Кэйн возвращается в состав «Эдмонтона».

«Ойлерс» вывели 31-летнего нападающего из списка травмированных. Канадец, скорее всего, примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Напомним, что форвард «Эдмонтона» получил глубокий порез руки коньком в матче с «Тампой» в ноябре.

Кэйн набрал 13 (5+8) очков в 14 матчах регулярного чемпионата.

Добавим, что «Ойлерс» также поместили нападающего Кайлера Ямамото и защитника Райана Мюррея в долгосрочный список травмированных.

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1 комментарий

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В третье звено определён для начала..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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