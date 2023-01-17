Эвандер Кэйн выведен из списка травмированных «Эдмонтона». Форвард может сыграть с «Сиэтлом»

возвращается в состав «Эдмонтона».

«Ойлерс» вывели 31-летнего нападающего из списка травмированных. Канадец, скорее всего, примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата против « ».

Напомним, что форвард « » получил глубокий порез руки коньком в матче с «Тампой» в ноябре.

Кэйн набрал 13 (5+8) очков в 14 матчах регулярного чемпионата.

Добавим, что «Ойлерс» также поместили нападающего и защитника Райана Мюррея в долгосрочный список травмированных.