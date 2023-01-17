Эвандер Кэйн о восстановлении после травмы: «Чувствую себя хорошо. Посмотрим, что скажут врачи»

высказался касательно восстановления после травмы.

Форвард «Эдмонтона» получил глубокий порез руки коньком в матче с «Тампой» в ноябре. Тогда «Ойлерс» сообщали, что канадец будет восстанавливаться 3-4 месяца.

В понедельник он принял участие в тренировке команды.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Мне не терпелось вернуться. Надеюсь, мы получим хорошие новости. Посмотрим, что скажут врачи.

Если бы это был финал Кубка Стэнли, я, наверное, вернулся бы пять недель назад. Очевидно, что это то, с чем не хочется шутить, нужно убедиться, что запястье сильное, и прямо сейчас я чувствую, что это так», – сказал нападающий « ».