Эвандер Кэйн о маркетинге НХЛ: «Хоккей всегда был закрытым спортом. Мы должны гораздо лучше продвигать игроков. Лица лиги – в основном тихие и сдержанные люди»
Эвандер Кэйн заявил, что игрокам НХЛ нужно больше заниматься продвижением себя.
«Хоккей всегда был закрытым видом спорта. Мы должны гораздо лучше продвигать наших спортсменов. Это касается как лиги, так и самих игроков.
Парни должны хотеть проявить себя. Встань перед камерой и открой рот, чтобы показать себя. У нас не так много парней, которым нравится заниматься такими вещами. Можно по пальцам пересчитать тех ребят, которые действительно хороши в этом плане.
Если вы посмотрите на многих игроков, которых НХЛ пытается продвигать и использовать в качестве лиц лиги, вы увидите, что в основном это тихие и сдержанные люди», – сказал форвард «Эдмонтона».
Кэйн также дал понять, что его слова не являются завуалированной критикой в адрес партнера по команде Коннора Макдэвида.
«В прошлом году [перед подписанием контракта с «Эдмонтоном] медиа стремились осудить и отменить меня, не зная всех фактов.
Коннор не пошел за толпой. У нас много тех, кто плывет по течению. Он лидер. Куда бы я тогда ни отправился, его поддержка много значила для меня», – сказал Кэйн.
Взглянуть на НБА
Там все в золоте ходят , стреляют , предают , кидают, возвращаются , плачут , сгорают , возраждаются , ругаются , любят , ненавидят , и при этом играют в баскетбол