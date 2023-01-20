Эвандер Кэйн о маркетинге НХЛ: «Хоккей всегда был закрытым спортом. Мы должны гораздо лучше продвигать игроков. Лица лиги – в основном тихие и сдержанные люди»

заявил, что игрокам нужно больше заниматься продвижением себя.

«Хоккей всегда был закрытым видом спорта. Мы должны гораздо лучше продвигать наших спортсменов. Это касается как лиги, так и самих игроков.

Парни должны хотеть проявить себя. Встань перед камерой и открой рот, чтобы показать себя. У нас не так много парней, которым нравится заниматься такими вещами. Можно по пальцам пересчитать тех ребят, которые действительно хороши в этом плане.

Если вы посмотрите на многих игроков, которых НХЛ пытается продвигать и использовать в качестве лиц лиги, вы увидите, что в основном это тихие и сдержанные люди», – сказал форвард « ».

Кэйн также дал понять, что его слова не являются завуалированной критикой в адрес партнера по команде .

«В прошлом году [перед подписанием контракта с «Эдмонтоном] медиа стремились осудить и отменить меня, не зная всех фактов.

Коннор не пошел за толпой. У нас много тех, кто плывет по течению. Он лидер. Куда бы я тогда ни отправился, его поддержка много значила для меня», – сказал Кэйн.