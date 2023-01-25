Овечкин – Стэмкосу: «Поздравляю с 500 голами. Добро пожаловать в клуб»
Александр Овечкин поздравил Стивена Стэмкоса с 500-й шайбой в НХЛ.
Форвард «Тампы» забил 500-й гол в лиге 19 января. На данный момент на его счету уже 505 шайб. Среди действующих игроков больше голов только у Александра Овечкина (811) и Сидни Кросби (540).
«Поздравляю с 500 голами. Это огромное достижение.
Добро пожаловать в клуб. Удачи, продолжай в том же духе», – сказал нападающий «Вашингтона».
Стэмкос забил 500-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (810) и Кросби (538)
Сейчас вон все не сконцентрированные на Сидни Кросби равняются. Да и Никита Кучеров - прям образец отсутствия концентрации - один сезон пропустил полностью, другой - наполовину.