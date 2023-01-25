Овечкин – Стэмкосу: «Поздравляю с 500 голами. Добро пожаловать в клуб»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Александр Овечкин поздравил Стивена Стэмкоса с 500-й шайбой в НХЛ.

Форвард «Тампы» забил 500-й гол в лиге 19 января. На данный момент на его счету уже 505 шайб. Среди действующих игроков больше голов только у Александра Овечкина (811) и Сидни Кросби (540).

«Поздравляю с 500 голами. Это огромное достижение.

Добро пожаловать в клуб. Удачи, продолжай в том же духе», – сказал нападающий «Вашингтона».

Стэмкос забил 500-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (810) и Кросби (538)

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16 комментариев

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Алексей Челюканов
Ответ dalmolchun
все травмы от отсутствия концентрации, тут я с тобой согласен. ворон считал и получил, как Линдрос в таблище.
Какими же не сконцентрированными были Марио Лемьё, Бобби Орр, Кэм Нили. А уж как не сконцентрирован был Павел Буре тот же..
Сейчас вон все не сконцентрированные на Сидни Кросби равняются. Да и Никита Кучеров - прям образец отсутствия концентрации - один сезон пропустил полностью, другой - наполовину.
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dalmolchun
Ответ Алексей Челюканов
точно. мне по секрету рассказывали: едет как-то Стэмкос и говорит "а давай ка я большую берцовую кость сломаю!". и долго долго искал подходящую арену и выжидал момента, чтобы работники обязательно накосячили и ворота вмерзли в лёд. перед матчем к Хэмильтону подъезжает такой и говорит: "слышь, Даги, ты обязательно меня подтолкни, когда я у этих ворот буду - они ко льду примерзли, я об них ударюсь, и у меня нога, хрясь! и пополам".
все травмы от отсутствия концентрации, тут я с тобой согласен. ворон считал и получил, как Линдрос в таблище.
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Max Kovalev
Овечкин на таком уровне, что уже сам поздравляет других хоккеистов с достижениями .
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Владимир Кувшинов
Ну вот уже и Саня с "куба" поздравляет!! Наравне с великими!!
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Алексей Челюканов
Ответ dalmolchun
В этом сам Стэмкос виноват
точно. мне по секрету рассказывали: едет как-то Стэмкос и говорит "а давай ка я большую берцовую кость сломаю!". и долго долго искал подходящую арену и выжидал момента, чтобы работники обязательно накосячили и ворота вмерзли в лёд. перед матчем к Хэмильтону подъезжает такой и говорит: "слышь, Даги, ты обязательно меня подтолкни, когда я у этих ворот буду - они ко льду примерзли, я об них ударюсь, и у меня нога, хрясь! и пополам".
+4
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старые кеды
батя поздравил . а ведь были времена тут особо одаренные писали, что стамеска обгонит атца.
+2
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dalmolchun
Ответ Амфитрион
А ведь сколько он напропускал из-за травм, мог бы и в клуб 700 попасть.
В этом сам Стэмкос виноват
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oleg414
Ответ Romano1985
Стмкосу 32 так то …. Форма волшебная , до 40 играть сможет , итог 8 лет , плюс минус по 30 класть - итого 240 , я думаю в районе 700 он будет
Почти 33 уже, и травмат изрядный. 600 набить должен, 700 вряд ли...
+8
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+8
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Romano1985
Стмкосу 32 так то …. Форма волшебная , до 40 играть сможет , итог 8 лет , плюс минус по 30 класть - итого 240 , я думаю в районе 700 он будет
+5
-2
+3
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Амфитрион
А ведь сколько он напропускал из-за травм, мог бы и в клуб 700 попасть.
+2
-1
+1
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Оскар Муравьев
У Ови мегаклуб 800.и вряд ли в нем кто то будет в ближайшие годы...
+6
0
+6
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Оскар Муравьев
Скоро и Малкин войдет в этот клуб... Хотя клуб 600 более элитарный... Сид и стамескин должны войти в него
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-1
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Вадим Скорин
Верю в недалёком будущем Александр Овечкин поздравит Стивена Стэмкоса с вступлением в клуб 600 +, а в свою очередь Стэмкос поздравит Овечкина с открытием нового клуба 900 +. Обоим без травм, это главный ключ к достижениям.
+23
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+23
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e1ther - e1ther
Он так скоро Кросбея обгонит,а ведь, когда то центр,будучи на секундочку тупой пулялькой,ага канфаны?)
+4
-4
0
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Railway_boy
Ну поздравил и поздравил
+1
-7
-6
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BIM
Полтыщи отгрузить тоже мощное достяжение!
+26
-1
+25
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