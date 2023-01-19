Стэмкос забил 500-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (810) и Кросби (538)

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос сделал хет-трик в матче с «Ванкувером» (5:2) и был признан первой звездой.

Первый гол стал 500-й шайбой 32-летнего канадца за карьеру в чемпионатах НХЛ.

Среди действующих игроков больше голов только у Александра ОвечкинаВашингтон», 810) и Сидни Кросби («Питтсбург», 538).

Всего в 965 играх в лиге Стэмкос набрал 1024 (502+522) очка.

В 43 матчах текущего сезона на его счету 52 (21+31) балла.

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13 комментариев

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Александр Быстров
Стеммер красава, все списали 2-3 года назад, а он идет больше очка за игру в этом сезоне, ну и 500+500 это круто
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Сивуч
Молодец! Поперспективней Мэттьюса был в свое время,да и вообще раньше до 60 добрался и вообще намного больше мексиканца очков набирал по сезона, пока не сломался. Хотя и потом трудился, молодчик. Заслуженно!
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See what
Крутяшно зашел хет-триком
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дамир дугаров
Ответ Franco
Учитывая сколько он лечился щас вполне могу уже 6 сотню разменивать
Про 600 шайб все говорили с сожалением говорили, когда он 400 забил. Возможно и больше было бы.
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TBFTT
По сезону пря в ровень с Кросби идёт.
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-1
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The world champion 1998
Молодцом!!! Вписал себя в кагорту великих.
+2
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+2
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Вадим Скорин
Стэмкос забил 500 шайбу в 965 матче, стал 47 игроком в истории НХЛ. Расположился между Мишелем Гуле ( за 951 матч) и Теему Селянне (982 матча). В 21 веке 18 - й хоккеист забивший 500 шайб. Дай Бог без травм, 600 + шайб забьёт к концу карьеры.
+6
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+6
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Why always me?!
Поздравляю! Надеюсь будет без травм и 1000 матч в этом сезоне сыграет.
+5
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besik
Ответ Franco
Учитывая сколько он лечился щас вполне могу уже 6 сотню разменивать
А мог бы и не разменять
+3
-4
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ewok
Стал 19-м игроком забившем 500 голов до 1000-го матча
+7
-1
+6
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Franco
Учитывая сколько он лечился щас вполне могу уже 6 сотню разменивать
+6
0
+6
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Наконец - то дождались! Капитанище! И 11 хет-трик в карьере!
+9
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+9
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Алексей Челюканов
И я добавлю, что Стэмкос при этом стал восьмым игроком в истории (после Беливо, Гретцки, Лемьё, Мессье, Халла, Ягра и Сундина), которые сделали хет-трик в матче в котором забили 500-й гол.
+17
0
+17
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