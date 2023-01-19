Стэмкос забил 500-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (810) и Кросби (538)

Форвард « » Стивен Стэмкос сделал хет-трик в матче с «Ванкувером» (5:2) и был признан первой звездой.

Первый гол стал 500-й шайбой 32-летнего канадца за карьеру в чемпионатах .

Среди действующих игроков больше голов только у (« », 810) и Сидни Кросби (« », 538).

Всего в 965 играх в лиге Стэмкос набрал 1024 (502+522) очка.

В 43 матчах текущего сезона на его счету 52 (21+31) балла.