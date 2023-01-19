Стэмкос забил 500-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (810) и Кросби (538)
Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос сделал хет-трик в матче с «Ванкувером» (5:2) и был признан первой звездой.
Первый гол стал 500-й шайбой 32-летнего канадца за карьеру в чемпионатах НХЛ.
Среди действующих игроков больше голов только у Александра Овечкина («Вашингтон», 810) и Сидни Кросби («Питтсбург», 538).
Всего в 965 играх в лиге Стэмкос набрал 1024 (502+522) очка.
В 43 матчах текущего сезона на его счету 52 (21+31) балла.
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