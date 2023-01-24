Джереми Реник: «Был бы Овечкин там, где он сейчас, если бы не играл с Бэкстремом? Наверное, нет»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин Джо Сакик Джереми Реник НХЛ Стив Айзерман Ларс Никлас Бэкстрем Стивен Стэмкос Хоккей

Джереми Реник считает, что Стивен Стэмкос войдет в историю НХЛ как один из лучших капитанов.

На счету нападающего «Тампы» 504 гола в лиге. Среди действующих игроков больше шайб только у Александра Овечкина и Сидни Кросби.

«Он войдет в историю как один из лучших капитанов в хоккее. 500 голов, два Кубка, четыре выхода в финал плей-офф, сезон с 60 голами.

Он является образцом класса. Если вы думаете о Стэмкосе, вы думаете о таких парнях, как Айзерман, Сакик. Возможно, это два самых почитаемых капитана в хоккее.

У него есть скорость, способность творить благодаря его таланту и мышлению. Я не могу сказать то же самое об Овечкине. Был бы Овечкин там, где он сейчас, если бы он не играл с [Никласом Бэкстремом] всю свою карьеру? Наверное, нет.

Он лучший снайпер, которого я когда-либо видел, но когда я смотрю на кого-то столь же многомерно опасного, как Стэмкос, думаю, он делает других игроков лучше», – сказал бывший игрок НХЛ. 

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8 комментариев

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Real_v_dushe
Безусловно, Овечкинвообще стал по карьере туповатым игроком, который свой большой талант закопал в то, чтобы стать всего лишь бросакой.
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Федор Петров
Был бы Овечкин там, где он сейчас, если бы не играл? Наверное, нет.
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-1
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Тиль Улленшпигель
Были бы опубликованы слова Д.Реника, если бы он не дал интервью? Наверное, нет.
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al77
А где был бы Овечкин если бы на драфте 2004 года Питсбургу бы дофартило до первого места и в команде был бы Овечкин и Кросби?)

Все это из стиля было бы - а если бы на драфте Чикаго бы забрал Бэкса, а Вашики Тейвса?
+3
0
+3
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Павел Морев
В одной только Тампе на протяжении всей карьеры Стэмкоса были более разносторонние и талантливые игроки чем он.
+5
0
+5
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Фёдор Кузнецов
Возможно, но Бэкстрем без Овечкина бы уже не играл в НХЛ.
+2
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Тихий летун
Возможно нет...
А может и да!
Он есть там ,где он есть.
+1
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nick-basil
В памятнике Овечкину можно нижнюю часть сделать с Бекстрема!
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