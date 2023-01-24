Джереми Реник: «Был бы Овечкин там, где он сейчас, если бы не играл с Бэкстремом? Наверное, нет»

считает, что войдет в историю НХЛ как один из лучших капитанов.

На счету нападающего «Тампы» 504 гола в лиге. Среди действующих игроков больше шайб только у Александра Овечкина и Сидни Кросби.

«Он войдет в историю как один из лучших капитанов в хоккее. 500 голов, два Кубка, четыре выхода в финал плей-офф, сезон с 60 голами.

Он является образцом класса. Если вы думаете о Стэмкосе, вы думаете о таких парнях, как , . Возможно, это два самых почитаемых капитана в хоккее.

У него есть скорость, способность творить благодаря его таланту и мышлению. Я не могу сказать то же самое об Овечкине. Был бы Овечкин там, где он сейчас, если бы он не играл с [Никласом Бэкстремом] всю свою карьеру? Наверное, нет.

Он лучший снайпер, которого я когда-либо видел, но когда я смотрю на кого-то столь же многомерно опасного, как Стэмкос, думаю, он делает других игроков лучше», – сказал бывший игрок НХЛ.