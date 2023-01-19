Стэмкос – 23-й игрок в истории НХЛ, забивший 500 голов за один клуб

Форвард « » стал 47-м игроком в истории НХЛ, забившим 500 голов.

Нападающий сделал хет-трик в матче с «Ванкувером» (5:2). Первый гол стал 500-й шайбой 32-летнего канадца в лиге.

Стэмкос стал 23-м игроком в истории, забившим 500 голов за один клуб.

Всего в 965 играх в лиге в составе «Тампы» он набрал 1024 (502+522) очка.

Стэмкос забил 500-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (810) и Кросби (538)