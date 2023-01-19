Стэмкос – 23-й игрок в истории НХЛ, забивший 500 голов за один клуб

Теги Тампа-Бэй НХЛ рекорды Стивен Стэмкос Хоккей

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос стал 47-м игроком в истории НХЛ, забившим 500 голов.

Нападающий сделал хет-трик в матче с «Ванкувером» (5:2). Первый гол стал 500-й шайбой 32-летнего канадца в лиге.

Стэмкос стал 23-м игроком в истории, забившим 500 голов за один клуб.

Всего в 965 играх в лиге в составе «Тампы» он набрал 1024 (502+522) очка. 

Стэмкос забил 500-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина (810) и Кросби (538)

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Челюканов
Никто не знает, у Вардана всё в порядке? Уже время позднее, а он ещё до сих пор ничего не написал по имеющемуся инфоповоду...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimpa
Славная карьера. И статистика достойная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Герасимов
Настоящий кэп.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий